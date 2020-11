10.000 euro voor gouden tip over brandstichter loods Schoonoord

Van de machines in de loods bleef weinig over (Rechten: Persbureau Meter)

Stro, hooi en landbouwmachines die in de loods aan de Tramstraat stonden, gingen op 31 augustus in vlammen op. De loodseigenaar dacht meteen al dat de brand was aangestoken, omdat er geen elektriciteit in het pand aanwezig was. Na onderzoek kwam de politie onlangs tot dezelfde conclusie. Maar omdat er geen verdachte in beeld is, ligt het onderzoek stil.

'Schade verhalen'

"Ik hoop dat het tipgeld aanleiding voor mensen is om te gaan praten. En dan maar hopen dat zich iemand meld met de gouden tip over de brandstichter", reageert de vastgoedeigenaar. Het uitloven van tipgeld is een eigen initiatief. Hij heeft er geen overleg over gehad met de politie. "Van de politie hoor ik helemaal niks en ik dacht: ik kan het altijd op deze manier proberen."

De schade van de brand bedraagt volgens hem zo'n 500.000 euro. "Dat is een hoop geld. Als ik weet wie dit gedaan heeft, kan ik de schade op iemand verhalen."

Nieuwbouw

De loods is kort na de brand gesloopt. Binnenkort wordt gestart met de bouw van een nieuwe op dezelfde plek. Die is naar verwachting van Panman komend voorjaar klaar.