Gigantische paddenstoel in Nijeveen trekt veel bekijks

Hoe het kan dat er zo'n grote paddenstoel in de buurt groeit? Van Echten tast in het duister: "We hebben hier de laatste jaren wel vaker paddenstoelen met rode en witte stippen staan, maar ze zijn nu echt groter dan andere jaren."

Toeristische attractie

"Misschien komt het door de verandering van het klimaat ofzo", vraagt ze zich hardop af. "Of misschien dat er iets anders in de grond zit, ik heb geen flauw idee."

Wat Van Echten wel zeker weet is dat ze reuzenpaddenstoel een soort toeristische attractie aan het worden is: "Ja het trottoir loopt er vlak aan langs. Mensen die hier wandelen, halen al snel de telefoon uit hun zak en maken foto's." Ook ziet ze soms mensen met professionele camera's, die op de paddenstoel afkomen.

Volgens paddenstoelenspecialist Rob Chrispijn is een paddenstoel van deze omvang uniek. "Gisteren meldde zich nog iemand die eentje met een doorsnede van 25 centimeter had gevonden, maar dit slaat alles. Dit zou wel eens een nieuw Nederlands record kunnen zijn", zegt hij. Maar zeker weten doet hij het niet, de grootte van paddenstoelen wordt volgens hem namelijk nergens officieel bijgehouden.

Krimp

Wie de paddenstoel in Nijeveen nog in volle glorie wil zien, moet snel zijn, want volgens Van Echten is de zwam alweer op z'n retour. "Vergeleken met gisteren is 'ie nu al zo'n vier centimeter kleiner", aldus Van Echten. Wel ziet ze nog wat kleine bolletjes rondom de megapaddenstoel zitten, dus wie weet, is er nog zo'n groot exemplaar in aantocht.