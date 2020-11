De week van Drenthe: Horecaondernemers balen en Josef B. komt vrij

Dat de huidige gedeeltelijke lockdown, waarbij de horeca verplicht dicht is, nog tot ergens volgende maand duurt, is een harde dobber voor veel horecaondernemers. Velen van hen, ook in onze provincie, staat het water aan de lippen. Ook beveiligers merken de gevolgen van het coronavirus, want zij worden tegenwoordig regelmatig op andere plekken ingezet dan ze gewend zijn. Normaal gesproken waren het meestal evenementen, nu handhaven ze de orde in winkelcentra en bij supermarkten.

Klusjesman uit de gevangenis

Ruim een jaar na zijn arrestatie bepaalde de rechtbank in Assen afgelopen vrijdag dat Ruinerwold-klusjesman Josef B. (59) niet langer in voorarrest hoeft te zitten. Doordat er extra onderzoek nodig is om te bepalen of medeverdachte Gerrit Jan van D., die een hersenbloeding heeft gehad, kan worden berecht, is nog niet bekend hoe lang het duurt voor de strafzaak inhoudelijk behandeld wordt. De rechtbank vindt dat Oostenrijker B. zijn proces nu in vrijheid mag afwachten.

