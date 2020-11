Anco Jansen trekt boetekleed aan: 'Maar ik vond het geen rood'

Dat vond Jansen diep van binnen wel. "Ik was boos op hem. Ik vond dat hij enorm overdreef, maar wie ben ik om nu iets te zeggen. Ik benadeel het team uiteindelijk, want met elf man hadden we van Feyenoord gewonnen, dat weet ik zeker. Het was niet slim van mij. Dit mag mijn niet gebeuren."

Overigens vond de maker van de 1-0 het geen rood. "Nee, het was absoluut niet mijn intentie om hem te raken. Ik wilde mijn lichaam erin zetten en draaien. Ik zette mijn voet helemaal niet over de bal heen, al lijkt dat op sommige beelden wel zo. Zeker op de beelden die de VAR bekeek. Bovendien vertroebeld de hoge snelheid waarmee Diemers op me afkomt ook de ernst van de situatie. Als hij geel had gegeven had ook niemand geklaagd."