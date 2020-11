Michael de Leeuw: 'Dit is typerend voor ons seizoen'

"Iedereen zit kapot", vervolgt de topscorer van FC Emmen. "We spelen 55 minuten met tien man en iedereen ging tot op het tandvlees. Dat die goal dan toch nog valt, diep in blessuretijd, voelt alsof alles voor niets is geweest."

'Niets zit mee'

Volgens De Leeuw was de nederlaag tegen Feyenoord symptomatisch voor het seizoen tot nu toe. "Er is niets aan de hand en na de rode kaart verandert het spelbeeld compleet. Toch komen we uit het niets op 2-1 en ondanks dat er nog maar heel even te spelen is tot de rust kunnen we de voorsprong niet tot de pauze vasthouden. En dat ook die 2-3 valt is typerend voor ons dit seizoen. Niets zit mee."

Op het verkeerde been gezet

De 2-2 leverde overigens nog wel flinke discussies op, ook op social media. Had Feyenoord geen voordeel van de onbedoelde kaats van scheidsrechter Kuipers? Op slag van rust zorgde zijn balcontact ervoor dat en paar Emmenaren op het verkeerde been werden gezet en de aanval van Feyenoord uiteindelijk uitmondde in de gelijkmaker.

"Ik vroeg het ook aan Kuipers, maar hij vond van niet", aldus De Leeuw. "Ik kende de regel ook niet, maar het is zo dat als een team echt voor- of nadeel uit zo'n situatie haalt de arbiter moet fluiten en het spel moet verdergaan met een scheidsrechtersbal."

