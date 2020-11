Lukkien over keeperskeuze: Met Felix meer kans op zege tegen Feyenoord

"We hebben met Felix een concurrent gehaald voor Dennis, die het de laatste weken niet goed deed. Dan is het aan mij om een afweging te maken op de korte- en middellange termijn en uiteindelijk heb ik nu gekozen voor Felix", vervolgt Lukkien die niet uitsluit dat hij de situatie per wedstrijd gaat bekijken. "Dat zou kunnen, al ben ik niet van het vele wisselen."

Uiteindelijk gaf de vorm van Wiedwald de doorslag. "Dat zie ik op de trainingen. En dan zie ik ook dat de vorm van Dennis op dit moment niet top is. Of ik een gok maak met deze keuze? Nee, gokken doe ik in een casino en daar ben ik al meer dan twintig jaar niet geweest."

Uiteraard baalde Lukkien van de nederlaag tegen Feyenoord, al kon de oefenmeester niet echt aanwijzen waar het misging voor zijn ploeg. "Ik vind eigenlijk dat er niet zoveel misgaat. Tot de rode kaart zijn we zwaar bovenliggend behoudens een korte fase in het eerste half uur. Er was controle. Dan komt de rode kaart en moeten we even zoeken, maar maken we een wereldgoal. Dan moet er in mijn ogen een scheidsrechtersbal worden gegeven, maar ligt de bal een paar seconden later in het net en gaan we rusten met 2-2. In de tweede helft hebben we met man en macht gevochten en waren we dichtbij een punt. In de allerlaatste minuut gaat het dan alsnog mis. En natuurlijk zal er aan de goals, ook aan die laatste, het nodige misgaan maar ik kan mijn spelers niet zo heel veel verwijten."