Inwoners Annerveenschekanaal zijn gas- en zoutwinning zat

Volgens de Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal is voor circa negentig van de 160 woningen in het dorp al eens schade gemeld. "En er zullen vast ook mensen zijn die het te veel gedoe vinden om het te melden", zegt secretaris Bert Feiken van de dorpsbelangenvereniging.

Gestapelde mijnbouw

Annerveenschekanaal heeft te maken met zogeheten gestapelde mijnbouw. Op zo'n drie kilometer diepte haalt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gas uit het gasveld Annerveen. Daarboven, op ongeveer één kilometer diepte, wint mijnbouwbedrijf Nedmag magnesiumzout. Bij beide vormen van mijnbouw daalt de bodem en door die bedrijvigheid onder het aardoppervlak kunnen er aardbevingen plaatsvinden, die weer scheuren in gebouwen veroorzaken. Daarnaast is er in Annerveenschekanaal sprake van bodemdaling door inklinking van veengrond en de droogte van de afgelopen zomers. Vierdubbel pech dus.

Inwoners van Annerveenschekanaal krijgen de schade aan hun woningen over het algemeen gewoon vergoed, maar ze zijn het vooral zat dat er geen structurele oplossing komt voor het probleem: een einde aan de bodemdaling en de trillingen onder de grond.

Andre Hagendijk - Inwoner Annerveenschekanaal

De vloer van Andre Hagendijk is aan het verzakken (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

"We wonen hier nu vier jaar en in die tijd hebben we een aantal scheuren in dit huis gekregen: zo'n 25 onderhand. Daarnaast voel je, als je door de gang loopt, dat de ene kant van de vloer lager ligt dan de andere. Het begint al bij de voordeur: die klemt daardoor. Van de deur in de gang heb ik een stuk van de onderkant afgezaagd. De vloer loopt zo scheef, dat ik de deur niet meer open kon krijgen. Leg ik een tennisbal op de vloer, dan rolt hij vanzelf naar een bepaalde hoek toe.

Ik heb het vermoeden dat onder de grond iets is weggezakt, waardoor de betonnen vloer vrij komt te hangen. Ik ben natuurlijk een leek, maar ik heb gevraagd om dat te laten onderzoeken. Sterker nog: de deskundige die het onderzoek heeft gedaan hier, heeft zelfs aangeraden om een vervolgonderzoek te laten doen, zodat je onder de grond kunt kijken of er sprake is van verzakkingen. Hij zei er wel bij: 'De Nedmag heeft procedures en ik weet niet of ze mijn advies overnemen'."

'Verzakkingen niet benoemd'

"Toen ik het rapport terug kreeg, stond er niets over verzakkingen in. We hebben een bedrag toegekend gekregen om de scheuren te repareren. Maar in onze optiek is met de oorzaak, die verzakkingen, niets gedaan. Waarom niet? Ik denk dat, als ze daar wel wat mee doen, het direct een erkenning is dat bodemdaling hier ook door de magnesiumzoutwinning komt. Over die binnenverzakking maak ik me wel zorgen. Van de vorige bewoner heb ik gehoord dat de verzakkingen een jaar of tien geleden zijn begonnen, maar ik vind de laatste jaren dat het toch snel zakt.

In december 2019 hebben we de melding gedaan en afgelopen voorjaar is de deskundige gekomen. In september was het advies klaar, maar ik heb in de tussentijd nog een zienswijze ingediend met de vraag waarom er in het rapport niets met de verzakkingen is gedaan. Nu wachten we op de uitkomst.

In de buitenmuur zaten behoorlijk wat scheuren. Die heb ik samen met een kennis inmiddels zelf maar hersteld, om de muur te verstevigen. Ik had geen zin om te blijven wachten op de vergoeding. Mijn oprit hebben ze niet eens meegenomen in het rapport. Daar heb ik al een keer of drie puinsteen op gegooid om de verzakking te compenseren en hij zakt nog steeds."

Bert Feiken - Secretaris Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal

Bert Feiken moet regelmatig een nieuw terras laten leggen (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

"De eerste keer dat ik schade aan mijn woning meldde, kreeg ik een beetje het gevoel dat ze (Centrum Veilig Wonen red.) gewoon van het gezeur af wilden zijn. Ze keken niet naar de verbanden tussen schade en bodemdaling.

In Annerveenschekanaal krijgen we de schade aan onze woningen vergoed, omdat we in het effectgebied van het Groningen-gasveld liggen. De omgekeerde bewijslast geldt hier dus ook. Men heeft berekend dat de trillingen van de aardbevingen in Groningen nog zo'n acht tot tien kilometer onder de grond doorwerken. Maar onder onze grond ligt het Annerveen-gasveld én de Nedmag wint hier zout. Door allebei hebben we last van verzakkingen."

Bijna 1,5 miljoen euro schadevergoeding

"Aan woningbezitters uit Annerveenschekanaal met schade is inmiddels al bijna 1,5 miljoen euro uitgekeerd. Naar schatting hebben ongeveer negentig van de 160 woningen schade opgelopen door de mijnbouw. En we zijn echt niet de enige. In de hele gebied vanaf Kiel-Windeweer spelen de laatste acht tot tien jaar precies dezelfde problemen als hier. Het grootste deel van de gedupeerden krijgt de schade gewoon vergoed, maar daar gaat het niet alleen om. Al moet er zeker een zeer coulante schadevergoeding komen.

Het liefst zie ik de mijnbouw helemaal stoppen, maar dat gaat voorlopig niet gebeuren. In het Annerveen-veld zit nog voor 1 tot 2 procent gas en de NAM wil dat uit de grond halen. Er is al gewaarschuwd door deskundigen dat er nog een behoorlijke aardbeving van 2.8 tot 3.5 magnitude gaat komen en die boring naar de 1 á 2 procent gas kan denk ik net het laatste zetje geven.

Nedmag wil ook weer vier nieuwe putten aanboren in de buurt, maar de bedrijven blijven ontkennen dat de daling van en trillingen in de bodem door hen worden veroorzaakt. Ik ben er niet zo bang voor dat mijn huis ineens zal instorten, maar moet je zien wat voor ellende de mijnbouw veroorzaakt. Iedere keer wéér scheuren, wéér verzakkingen. Mijn eigen terras heb ik al meerdere keren helemaal moeten ophogen en inmiddels is het alweer verzakt. Ze moeten er gewoon mee ophouden."

José Prins - Inwoner Annerveenschekanaal

De scheuren gaan door tot de fundering van het huis van José Prins (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

"De deskundigen van het Instituut Mijnbouwschade Groningen die bij ons de schade opnamen, telden 22 scheuren. Met name aan de buitenmuren. Niet alleen in het stucwerk maar ook in de stenen en zelfs tot aan de fundamenten. Omdat onze buitenmuur gestuct is, gaan de scheuren uitzetten als de muur nat wordt. Dat is bij ons huis het grootste probleem. We hebben al langer schade, maar meldden het aanvankelijk niet. We dachten dat het door de veengrond kwam en dat de scheuren in onze woning een normale gang van zaken waren. Maar we merken dat het steeds erger wordt. De scheuren worden steeds groter.

We zijn allebei met pensioen en dan kijk je wat meer om je heen. Ineens zien we dat er echt iets aan moet gebeuren. Bang zijn we niet echt, geen angst dat ons huis verloren gaat of minder waard wordt. Maar we willen wel heel graag dat het opgelost wordt. We hebben een hartstikke leuk huis op een heel mooie plek en er moet wat aan gedaan worden. We denken dat het door de verzakkingen, die worden veroorzaakt door de gaswinning. Er zijn ook wat aardbevingen hier geweest en we zitten in het veen. Het zal een combinatie van al die factoren zijn.

Momenteel hebben we geen idee hoe het verder gaat met de schadeafhandeling. Nu wordt er bepaald of de schade door de gaswinning is ontstaan of door achterstallig onderhoud. Toen we hier dertig jaar geleden kwamen wonen, zaten er al lichte scheuren in onze woning. Maar licht kun je ze inmiddels niet meer noemen. Ze zijn absoluut verergerd."

Aukina Koekkoek-Gerrits - Inwoner Annerveenschekanaal

Aukina Koekkoek-Gerrits is bang dat ze over haar stoeptegels struikelt (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

"Toen ik dit huis eind 1973 samen met mijn man kocht, was er nog niets aan de hand. De woning was toen al zestig jaar oud, maar er mankeerde niets aan. Geen scheuren, geen verzakkingen, niets. Maar na verloop van tijd begonnen er ineens scheuren te komen. Eerst bij de kelder en bij de voegen in de buurt daarvan. Iedere keer dat we er naar vroegen, werd er gezegd dat het niet door de gaswinning kon komen. Daarom hebben we de schade steeds zelf hersteld. Echt iedere keer was er weer wat.

Het ergste was het scheuren van onze keldervloer in de jaren '90. Ineens stond onze hele kelder vol met water. Daar hebben we toen een nieuwe vloer in moeten leggen. Even later gebeurde hetzelfde in de garage. De laatste tijd komen er meer en meer scheuren, maar nu ook dwars door de bakstenen muren heen. Het gevaarlijkst vind ik de stoep. De tegels voor mijn voordeur komen langzaam omhoog. Ik ben al oud en het is niet de bedoeling dat ik op een dag over zo'n tegeltje struikel en mijn benen breek. De hoeveelheid schade die ik inmiddels heb, is niet meer te tellen."