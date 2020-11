Vroege kerstversiering: 'We kunnen wel iets positiefs gebruiken'

In Diever binden enkele buren daarom de strijd aan tegen de somberte door extra vroeg hun huizen en tuinen te versieren met lichtjes.

'Waarom niet wat eerder?'

In de voortuin van Ellen Kamphuis stralen letterlijk duizenden lichtjes de voorbijganger tegemoet. Alleen het boompje in de voortuin telt al tweeduizend lampjes. Tel daar het rendier, de ster, de tweede boom en het bankje bij op en het is duidelijk dat Kamphuis een voortrekker is van de 'lichtjesbeweging'. "Ik vond dat we wel iets positiefs konden gebruiken. We zitten allemaal veel thuis, de kerstperiode komt eraan en ik dacht: waarom beginnen we niet wat eerder met Kerst?"

"Ik denk dat het leuk is dat we als dorp met z'n allen de tuin en het huis verlichten om wat saamhorigheid te creëren, maar ook dat je, als je 's avonds buiten loopt, elkaars huizen kan bewonderen", zegt ze. Kamphuis deed het idee op in Wilhelminaoord. "Wat leuk als we dat in Diever zouden doen, dacht ik. En niet alleen in Diever zelf, maar we roepen ook Wittelte en Wapse op mee te doen."

'Handen jeuken'

Het enthousiasme van Kamphuis werkt aanstekelijk. Hoewel het nog maar net november is, Sint Maarten en Sinterklaas nog moeten komen en het kerstgevoel alleen nog leeft op de feestafdeling van de tuinmarkt, weet ze toch al aardig wat buren achter zich te krijgen. Alleen in haar eigen straat is ze nog de enige.

"Mijn handen jeuken om bij de buren aan de slag te gaan", Eigenlijk valt aan ieder huis wel wat te versieren. Iedereen heeft wel een heg, boom of een bloempot om mooi te maken. Groot of klein dat maakt niet uit; doe mee en laten we er een mooi lichtdorp van maken dit jaar."