Mammoet op de Hondsrug of zandwinning in Drenthe?

Dit zijn twee van de vragen die werden ingestuurd naar Zoek het uit! de afgelopen maand. En jij mag nu bepalen welke vraag we gaan beantwoorden!

Mammoet

"Op het ANWB-bord van de Hondsrug staan resten van een mammoetskelet en een schedel. Waarom? Is er op de Hondsrug ooit één gevonden?" Dat wil Erik Zwiggelaar uit Emmen graag weten.

Dat er in de ijstijd mammoeten hebben gelopen op de Hondsrug, is wel bekend. Maar of er ooit een compleet skelet is gevonden, dat is de vraag.

Zandwinning op het Blauwe Meer (Rechten: Fred van Os / RTV Drenthe)

Zandwinning

De andere vraag is ingestuurd door iemand uit Zuidlaren: "Hoe komt het dat in Drenthe relatief veel zand gewonnen wordt?"

In onze provincie is een aantal bedrijven dat zand wint. Daar hebben we een aantal mooie zwemplassen aan te danken, denk aan het Nije Hemelriek bij Gasselte of het Blauwe Meer tussen Beilen en Hoogersmilde. Maar waarom wordt er in Drenthe zoveel zand gewonnen, in vergelijking met andere provincies?

Vorige stemronde

In oktober kon je stemmen op vragen over de oudste bewoonde plek van Drenthe en de afvalverwerking van het vuilnis uit Meppel.

De vraag 'Wat is de oudste bewoonde plaats of dorp van Drenthe?' heeft de ronde gewonnen met 66 procent van de stemmen. Deze vraag gaan we dus uitzoeken.

De vraag 'Wat gebeurt er met de vele transporten van slakken uit verbrandingsovens vanuit Meppel naar de VAM bij Wijster? Worden die verwerkt of gestort op de berg?' laten we, met 34 procent van de stemmen, links liggen.

