De inhoud van de gft-bak moet weer groener worden

Een steekproef bij twintig gft-bakken in Rolde leert dat in de helft dingen zitten die daar niet thuishoren. Timmerhout, een gebroken bloempot, peuken, recyclebaar papier, bioplastic en zelfs gewone plastic zakken zijn in de groene bak gevonden. "Ik wist niet dat dit er niet in mocht. Wij letten er juist altijd heel goed op", zegt een vrouw over het bioplastic in haar gft-bak.

Sinds juni is er een nieuwe lijst met wat er wel en niet in de gft-bak mag. Bij consumenten is daar volgens Attero veel verwarring over. "De composteerbare afvalzakjes waar je gft mee inzamelt zijn de enige uitzondering. Verder mogen er geen bioplastics in de gft-bak. Ook verpakkingsmateriaal hoort daar niet in thuis", zegt Robert Corijn van Attero.

(Tekst gaat verder onder de video)

Van 1 naar 5 procent vervuiling

In Nederland wordt groente-, tuin- en fruitafval sinds 1994 gescheiden ingezameld. In het jaar 2000 was er sprake van 1 procent vervuiling, nu is dat 5 procent. Tegelijkertijd vraagt de akkerbouwsector om steeds schonere compost, namelijk met maar 0,1 procent vervuiling. Voor Attero wordt het daarom moeilijker om dat te leveren. Het afvalbedrijf heeft al miljoenen euro's aan investeringen gedaan om de vervuiling uit het gft-afval te kunnen halen.

De Vereniging Afvalbedrijven heeft een petitie aangeboden aan de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat met het verzoek om maatregelen. Zo willen de afvalbedrijven dat er een norm komt van maximaal 2 procent vervuiling. Die norm is er nu niet.

In de petitie staat ook het verzoek om een recyclingdoelstelling voor gemeenten in te voeren, waardoor er meer aandacht voor schone stromen kan komen, in plaats van alleen de focus op het verminderen van de hoeveelheid restafval per persoon.

Wat fabrikanten melden op de verpakking, klopt niet altijd (Rechten: RTV Drenthe)

'Nascheiding, geen voorscheiding'

VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs uit Assen gaat de petitie onder de aandacht brengen van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Hij stelde eerder al Kamervragen over de vervuiling in gft-afval.

"Het viel mij op dat er ieder jaar meer gft-afval wordt ingezameld en dat er tegelijkertijd minder compost wordt gemaakt. Toen bleek dit te komen door de toenemende vervuiling in het gft-afval." Naast de roep om een norm en een kwaliteitsnorm voor gemeenten, in plaats van een kwantiteitsnorm, gaat Ziengs de staatssecretaris ook vragen om gemeenten te laten kijken naar zogeheten nascheiding, in plaats van voorscheiding. "Nascheiding geeft vaak meer resultaat voor goede compost dan voorscheiding", aldus Ziengs.

CDA-Tweede Kamerlid Maurits van Martels wijst erop dat de onwetendheid bij consumenten kan leiden tot onverschilligheid. Ook hij kan zich vinden in de petitie. "Maar laten we niet alles met regelgeving proberen op te lossen. Ik zal de staatssecretaris vragen om nog een keer met de betrokken partijen om te tafel te gaan", zegt Van Martels. Hij vindt dat er ook een rol is weggelegd voor gemeenten. "Die kunnen op wijkniveau kijken of de inzameling wel goed gebeurt en zo niet, dan kunnen de wijkvertegenwoordigers de bewoners erop aanspreken."

Nog geen reacties

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vindt het nog te vroeg om te reageren. "De vaste Kamercommissie heeft de petitie nog niet onder de aandacht gebracht van de staatssecretaris", meldt een woordvoerder.

Kipster, een bedrijf dat een verpakking produceert waarop staat dat die bij het gft-afval mag, heeft geen gehoor gegeven aan het verzoek om een reactie.