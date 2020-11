Hurry-Up legt zaaltrainingen tot 1 december stil

De handbalmannen van Hurry-Up uit Zwartemeer trainen tot 1 december niet meer gezamenlijk in de zaal. Wél gaan ze, voor het groepsgevoel, één keer per week een gezamenlijke looptraining afwerken op de wielerbaan van Emmen. Daarnaast moeten de spelers er zelf voor zorgen dat ze fit blijven.

"Je bent zo beperkt in de oefeningen die je in de zaal kunt doen. Alles moet in groepjes van vier zonder direct contact en zonder weerstand. Het is al snel saai", zegt trainer Joop Fiege.

Nog geen duidelijkheid

"Er wordt nu gesproken over 23 januari als mogelijke datum waarop de wedstrijden weer hervat zullen worden. We zouden dan we per 1 december de draad misschien weer op kunnen pakken met de zaaltrainingen", aldus Fiege.

Of op 23 januari de BeNe-League wordt hervat of de play-offs van de nationale competitie is nog niet duidelijk. "Ik kan me voorstellen dat we ons eerst op onze eigen competitie gaan richten, omdat de situatie rond het coronavirus in België nu nog erger is dan in Nederland. Maar daar is nog geen duidelijkheid over", zegt Fiege.

E&O

De mannen van E&O uit Emmen trainen nog wel gezamenlijk in de zaal. "Door middel van afscheidingen delen we de zaal op in drie stukken. We doen oefeningen met en zonder bal in groepjes van vier zonder direct contact", zegt trainer Annelies Smeets.

"Het aantal zaaltrainingen is wel teruggebracht van vier naar twee. In plaats daarvan is er nu op de woensdag nog een gezamenlijke looptraining op de atletiekbaan van De Sperwers in Emmen", besluit Smeets.