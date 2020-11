Volop paddenstoelen op landgoed De Klencke

Er zijn namelijk paddenstoelen die gevoelig zijn voor stikstof. Van die soorten ziet Douwes een minder goede groei in het bos. Dat heeft gevolgen voor het hele bos. Douwes: "Het gaat om de paddenstoelen die samenwerken met de bomen, zoals de okergele beukenrussula. De zwamvlok (het netwerk van vaak ondergrondse schimmeldraden, red.) staat in verbinding met het wortelstelsel van de beuk. Die zwamvlok helpt de beuk om voedingsstoffen en water op te nemen. In ruil daarvoor krijgt hij dan suikers van de beuk om paddenstoelen te vormen."

Dood hout

Paddenstoelen vormen een belangrijke schakel in een gezond bos. "Hier zie je een mooie, oude dikke beuk die omgedonderd is", zegt Douwes. "Als je goed kijkt, zie je ook allerlei paddenstoelen zitten. En die zijn druk bezig om het dode hout af te breken en weer om te zetten in voedingsstoffen voor het bos. In het hele systeem van het bos is het dode hout dus ook ontzettend belangrijk."

Onder andere de nevelzwam doet dat belangrijke werk. "Die dankt zijn naam aan die mistige, grijze kleuren. Het is een behoorlijk algemene soort die je in veel bossen tegen kunt komen. Het is ook een belangrijke soort in dit beukenbos, waar veel blad en strooisel op de grond liggen. De nevelzwam helpt om die bladeren om te zetten in voedingsstoffen die gebruikt worden door de bomen en door allerlei organismen in het bos."