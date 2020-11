Waterschap Noorderzijlvest gebruikt 'glazen bol voor extreme regen'

Waterschappen willen graag preciezer weten waar en wanneer regen valt. De huidige neerslagverwachtingen laten dat onvoldoende zien.

Het nieuwe systeem is preciezer en zorgt voor een hoop aanvullende informatie, vertelt Bob Ammerlaan van applicatiebouwer Weather Impact. "Als het gaat regenen in Emmen kunnen we dat natuurlijk zien in de data van het KNMI. De nieuwe toepassingen gaan daar vervolgens weer mee aan de slag. Ze gaan het vergelijken met het weer van de afgelopen drie jaar."

Schade beperken

Daardoor wordt de informatie betrouwbaarder. "De data wordt wel 20 keer berekend. Het is veel nauwkeuriger", vervolgt Ammerlaan. Het verschil zit vervolgens in de communicatie. "We weten nu één uur voor de bui waar hij precies valt. Voorheen was dat pas twee uur ná de bui. Als de waterschappen het eerder weten, kunnen ze daar al vroeg op inspelen en mensen inschakelen om schade te beperken."

Dat komt vooral van pas in de zomermaanden. Dan zijn de buien wat extremer, en de grond droger. Daardoor wordt regenwater niet goed opgenomen. Dat kan leiden tot overstromingen.

Testfase

Toch begon de pilot op 1 oktober. "In deze fase kunnen we het nog goed testen, zodat alle beginnersfouten eruit gehaald worden", vertelt Bob Ammerlaan van applicatiebouwer Weather Impact.

Kosten voor de 'glazen bol voor extreme regen' zijn gedekt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het najaar van 2021 moeten de waterschappen bepalen of zij door willen met de toepassing, en of ze hiervoor willen betalen.

