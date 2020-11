Opnieuw lichte daling coronabesmettingen in Drenthe

In Drenthe steeg het aantal coronabesmettingen de afgelopen 24 uur met 121 nieuwe gevallen, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In totaal hebben 5.403 Drenten corona of corona gehad.

Dat betekent dat de lichte daling van het aantal besmettingen doorzet. Zondag kwamen er 131 nieuwe besmettingen bij, zaterdag 155. Er werden vandaag geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens als gevolg van het virus gemeld.

Gemeente Emmen is opnieuw koploper met 25 nieuwe meldingen, gevolgd door gemeente Hoogeveen (24) en gemeente Coevorden (13). Ook in de andere gemeenten kwamen er nieuwe besmettingen bij, zoals hieronder in de tabel te zien is.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 02-11-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 224 (+6) 1 1 Assen 709 (+12) 14 3 Borger-Odoorn 279 (+1) 8 7 Coevorden 361 (+13) 19 3 Emmen 1541 (+25) 49 23 Hoogeveen 672 (+24) 29 12 Meppel 318 (+11) 11 5 Midden-Drenthe 335 (+7) 6 0 Noordenveld 253 (+3) 6 14 Tynaarlo 308 (+3) 11 1 Westerveld 126 (+4) 9 5 De Wolden 266 (+12) 16 5 Woonplaats onbekend 10 0 0

In de Drentse ziekenhuizen lagen er vanochtend 32 patiënten, waarvan er 10 op de ic-afdeling, zo meldt het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland. Er liggen totaal drie patiënten meer in de ziekenhuizen dan op de laatste peildatum op vrijdag 30 oktober.

Landelijke cijfers

Landelijk is ook een duidelijke daling in het aantal positieve coronatests te zien. Maandagmiddag zijn bij het RIVM 8306 nieuwe besmettingen gemeld, 430 minder dan zondag. Volgens de NOS ging het de afgelopen week telkens om zo'n 10.000 besmettingen per dag.

De overlijdenscijfers geven een minder positief signaal. Er kwamen maandag 29 sterfgevallen bij in Nederland.

In verband met het coronavirus heeft RTV Drenthe een speciaal dossier aangemaakt. Daarin houden we je op de hoogte waar in Drenthe sprake is van besmettingen, wat de gevolgen zijn en wat je zelf moet doen zodra je vermoedt dat je het coronavirus hebt. Ook kun je daar je dringende vragen kwijt over het virus.

