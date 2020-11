ChristenUnie Assen: 'Haal stoom uit Mannes'

De ChristenUnie in Assen wil dat kunsthond Mannes zo sober mogelijk wordt opgelapt. De partij is namelijk bang dat de gemeente uiteindelijk zelf voor de kosten van bijna een ton zal opdraaien.

Fractievoorzitter Bert Wienen stelt daarom voor om de waterdampen dan maar uit de metershoge stationshond te halen. "Dan zal het kunstwerk in elk geval geen last meer hebben van kalkslijtage", voorspelt Wienen.

De voorman van de CU pleitte vanmiddag in de raad, bij de bespreking van de gemeentebegroting, voor een sobere herstelbeurt. "Assen moet qua financiën flink op de kleintjes letten. Zou het daarom niet verstandig zijn, ook naar onze Assenaren toe, om te bekijken hoe we Mannes zo sober mogelijk kunnen oplappen?"

Hardnekkige kalkstrepen

Binnenkort wordt Mannes weggehaald bij het station, om ergens in een werkplaats opgeknapt te worden. De kunsthond heeft last van hardnekkige kalkaanslag. Het beeld wordt ontsierd door witte kalkstrepen, als gevolg van de neveldampen die vrijkomen zodra Mannes kinderstemmen hoort. Ook de beschermende harslaag laat los. Het kunstenaarsduo dat de hond heeft ontworpen en de houtbewerker die Mannes in elkaar zette, ruziën al maanden over wie opdraait voor de kosten.

Het college van B en W liet onlangs weten de onderhoudskosten van 90.000 euro eerst zelf voor te schieten. Ze wil die juridisch gaan verhalen op de kunstenaars. Want daarmee is een onderhoudscontract van tien jaar afgesproken. Maar omdat de gemeente de hond snel wil laten opknappen, schiet ze het eerst zelf voor.

Zonder stoom goedkoper

De ChristenUnie is bang dat de voorgeschoten kosten uiteindelijk bij de gemeente zelf op het bordje komen. "Want wie kent er een kunstenaar met een ton op de bank? Feit zal dus zijn dat we die kosten zelf gaan betalen." Zonder stoom in de kunsthond, zal het klusje stukken goedkoper worden, voorspelt Wienen.

Het liefst zou fractievoorzitter Wienen de hond helemaal afvoeren, omdat de ChristenUnie nooit voorstander is geweest van Mannes. "Maar daar is geen draagvlak voor, omdat een raadsmeerderheid destijds voor Mannes heeft gekozen."

Al eerder gestript

Voordat de kunsthond definitief naar Assen mocht komen, zijn er al meer technische snufjes uit de hond gestript. Zo zouden er ook tv-schermen in de buik van Mannes komen die beelden vanuit Assen zouden laten zien. Uiteindelijk zijn die schermen weer uit het ontwerp gehaald, omdat de gemeente bang was dat deze techniek veel te onderhoudsgevoelig zou zijn, en dus te duur.

Mannes staat sinds oktober 2018 voor het vernieuwde station van Assen. Al binnen een jaar vertoonde de metershoge kunsthond de eerste gebreken door kalkaanslag. Daarna bleek ook de speciale harslaag los te laten, die de mahoniehouten hond juist moet beschermen. En ook de honderden ledstenen met sensoren, die rondom het kunstwerk liggen, zijn de afgelopen maanden al vervangen.

