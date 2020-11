Corona houdt huis bij Ajax: Champions League-debuut voor Scherpen lonkt

Volgens De Telegraaf hebben in totaal elf spelers van Ajax positief getest op het coronavirus. Ajax wil daar geen uitlatingen over doen. Scherpen is vooralsnog de enige doelman die afreist naar Denemarken voor het Champions League-duel tegen FC Midtjylland.

Hopen op negatieve testen

Eerste keeper André Onana en reservekeepers Maarten Stekelenburg en Dominik Kotarski ontbreken in de selectie van coach Erik ten Hag, net als Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Zakaria Labyad en Dusan Tadic.

Scherpen is dus voorlopig de enige doelman in de selectie van Ten Hag voor de wedstrijd van morgenavond in Herning. Dat kan nog veranderen, want Ajax hoopt morgenochtend nog op een aantal negatieve testresultaten. Een van de spelers die dan nog een test zal ondergaan is doelman Andre Onana.

Belangrijk duel

Ajax wist dit Champions League-seizoen nog niet te winnen. Thuis tegen Liverpool werd met 0-1 verloren en op bezoek bij Atalanta Bergamo verspeelde Ajax een 0-2 voorsprong.

Ajax speelt dinsdagavond om 21.00 uur tegen Midtjylland. Liverpool gaat op bezoek bij Atalanta Bergamo (ook 21.00 uur). Op 25 november staat de vierde speelronde op het programma. Dan speelt Ajax thuis tegen de Deense ploeg en ontvangt Liverpool Atalanta.

De selectie

De 17-koppige selectie die afreist naar Denemarken bestaat uit de volgende namen: Kjell Scherpen, Perr Schuurs, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Lisandro Martínez, Nicolas Tagliafico, Sean Klaiber, Jurrien Timber, Edson Álvarez, Jurgen Ekkelenkamp, David Neres, Antony, Quincy Promes, Lassina Traoré, Klaas-Jan Huntelaar, Brian Brobbey en Victor Jensen.