VVD Emmen in verzet tegen plannen voor Biochron bij Rensenpark

De fractie van de VVD in Emmen is tegen de plannen voor de herontwikkeling van het Biochron. De partij vindt het niet kunnen dat de gemeente in deze tijd van bezuinigingen gaat investeren in een kostbaar project en dreigt voor het eerst in jaren tegen de begroting van de gemeente te stemmen als de plannen doorgaan.

Al tijden is bekend dat het college - met daarin wethouders Robert Kleine en Jisse Otter - het voormalige Biochron wil slopen en de kelders eronder wil opknappen, zodat ze plaats kunnen bieden aan onder meer het Centrum Beeldende Kunst in Emmen. Boven de grond wil het college een waterpartij met veel groen zodat de entree naar het Rensenpark meer in verbinding komt met het centrum.

'Investering gaat te ver'

Volgens de VVD is er de afgelopen jaren al veel geld gestoken in het Rensenpark en is er voor de komende jaren geen geld gereserveerd voor onderhoud van het park. Een dure investering in de entree gaat de partij te ver en daarom dient de partij een amendement in die volgens de VVD door de voltallige oppositie wordt gesteund.

De plannen voor de verbouwing van het Biochron zijn ook de ChristenUnie een doorn in het oog. "Als we ja zeggen tegen deze begroting houdt dat nu meteen in dat we akkoord gaan met de nieuwe entree van de oude dierentuin. En dat is een fout signaal naar de samenleving", aldus raadslid Henk Huttinga.

De gemeenteraad praat vandaag en ook aanstaande donderdag over de begroting van 2021.

