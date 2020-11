LTO: 'Verbod op zonneakkers op land is mosterd na de maaltijd'

Maar volgens de boerenbelangenorganisatie liggen veel zonneparken er al en is de ruimte die nu nog overblijft waarschijnlijk al vergund. Bovendien had er al veel eerder een stop op gemoeten, zegt LTO Noord-regiobestuurder Brenda Timmerman.

In Drenthe mag er nog maximaal 620 hectare aan zonnepanelen op land bijkomen. Daarvan mogen 270 hectare ook een andere duurzame energievorm krijgen, dus niet per se zon. Daarna komt er tot 2030 een verbod op zonneakkers op land. Dat heeft gedeputeerde Henk Brink met alle Drentse gemeenten afgesproken. Provinciale Staten willen een beperking voor zonneakkers, omdat zonnepanelen anders niet massaal op daken worden gelegd.

'Had veel eerder gemoeten'

"Mijn vermoeden is dat die 620 hectare allang vergund is. Wij vinden het mosterd na de maaltijd, want er zijn al aardig want landbouwgronden dichtgetegeld", stelt Timmerman, die daarbij wijst naar de 760 hectare die er al ligt en naar wat nog vergund is.

"We zijn hierover vanaf de komst van de eerste zonneakker al in gesprek met de provincie en hebben hier ook steeds voor gewaarschuwd. De provincie had er veel eerder een stop op moeten zetten." Overigens vindt de LTO'er wel dat de maatregel van de provincie een goed signaal afgeeft.

'Zon moet op dak'

Door een verbod op zon op land willen gedeputeerde Brink en Provinciale Staten bouwers van zonneparken dwingen om zonnepanelen aan te leggen op daken. Bijvoorbeeld bij bedrijven. Dat zonnepanelen op daken moeten, is Timmerman het mee eens.

"Boerenbedrijven hebben veel grote gebouwen met grote daken. Daar is dus een wereld te winnen. En wat dacht je ervan om een asbestdak eraf te halen en zonnepanelen op het nieuwe dak te plaatsen? Zo versnel je de asbestsanering én het overstappen naar zonne-energie."

Volgens Timmerman was daarvoor een subsidieregeling, maar is die inmiddels verdwenen. Ze wil dat de provincie gaat lobbyen om die subsidie weer terug te krijgen.

(Tekst gaat verder onder de video)

Zonneakker op voormalige landbouwgrond tussen Hoogeveen en Zuidwolde (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Dubbelfunctie mag wel

De uitzondering voor zogeheten dubbelfuncties blijft er nog wel. Op die plekken is zon op land nog toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op het TT Circuit of Groningen Airport Eelde.

LTO Noord-regiobestuurder Timmerman ziet daar ook prima oplossingen voor in de landbouw. "Denk aan kwetsbare fruitsoorten zoals aardbeien en blauwe bessen", legt ze uit. "Zonnepanelen zouden prima kunnen dienen als 'dak' tegen hagelschade bij fruitteelt."

De spagaat

Het blijft voor individuele boeren een spagaat, erkent Timmerman. "Landbouwgrond verhuren of verkopen voor zonneakkers geeft een hogere opbrengst per hectare dan gewassen. Ook is er geen risico voor de boer. En als de portemonnee van boeren steeds kleiner wordt, kan ik het wel begrijpen dat individuele boeren dit doen. Energiecowboys kopen of huren liever een groot stuk landbouwgrond. Dat is voor hen veel goedkoper en makkelijker dan zon op bijvoorbeeld industriedaken neer te leggen."

Lees ook: