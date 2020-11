Deel politiek Assen: 'Te veel betaald rioolgeld terug naar burger'

Een aantal politieke partijen in Assen wil dat er rioolgeld teruggaat naar de inwoners. Er is de afgelopen jaren te veel aan rioolheffing betaald, waardoor er 2,3 miljoen euro reserve in de pot zit.

Omdat de afspraak is dat de rioolheffing in Assen kostendekkend is, moet het geld in de spaarpot volgens Stadspartij PLOP, CDA en VVD terug naar de inwoners. "Dat geld is van de burgers en niet van de gemeente", stelden de partijen vanmiddag in de gemeenteraad, bij de bespreking van de gemeentebegroting voor volgend jaar.

'Schoon genoeg van'

"Ook het in 2019 teveel betaalde geld is teruggegaan naar de burgers, door de rioolheffing dit jaar te verlagen. Toch is er nog altijd dat potje van 2,3 miljoen euro, dat nog steeds niet is teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren", constateert Stadspartij PLOP. "Wat de reden ook is, het geld is eigendom van de Assenaar. Stadspartij Plop heeft er inmiddels schoon genoeg van. We willen dat het college nu eindelijk regelt dat de belastingplichtige het te veel betaalde geld terugkrijgt", aldus fractievoorzitter Henk Santing.

Volgens Santing gaat het om 68 euro per huishouden die terug moet. Stadspartij PLOP kwam daarom samen met het CDA met een wijzigingsvoorstel. Of die voldoende steun krijgt, wordt donderdag pas duidelijk bij de stemming over de gemeentebegroting.

VVD: 'Uitsmeren over twee jaar'

De VVD wil ook het te veel betaalde rioolgeld van de afgelopen jaren teruggeven aan de burger, maar dan uitgesmeerd over twee jaar. Volgens fractievoorzitter Martin Rasker blijft er 2 miljoen in de spaarpot over, omdat er nog wat geld nodig is voor het Duurzaam Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan. Dan blijven er volgens de VVD ruim drie tientjes per jaar over, die in 2021 en 2022 terug kunnen naar de huishoudens. "Een goede maatregel om de lasten van mensen in deze lastige tijd zo beperkt mogelijk te houden", aldus Rasker.