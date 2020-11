'Stralingsvluchtelingen' zoeken plek in Westerveld

"Je voelt een soort stroom door je lichaam gaan, mijn huid begint dan te prikkelen alsof ze er met hete naalden insteken. Ik krijg hoofdpijn en van binnen begint mijn lichaam te trillen."

Slapeloze nachten

Van der Meulen heeft vele slapeloze nachten gehad sinds het in 2012 begon. Ze bleek hypersensitief te zijn voor de straling van mobiele telefoons, zendmasten en wifi-netwerken, ook die van de buren. Uitgeput vluchtte ze in 2014 naar Frankrijk, kwam een aantal jaren later naar Drenthe en woont sinds 2,5 jaar in een caravan op het erf van een echtpaar in Zorgvlied.

Van duizenden mensen in Nederland is inmiddels bekend dat ze, net als Van der Meulen, zó gevoelig voor elektromagnetische straling zijn, dat ze er ziek van worden. Waarschijnlijk hebben veel meer mensen klachten die te herleiden zijn tot dezelfde oorzaak, maar zijn die zich daar niet van bewust.

Uit onderzoek in opdracht van de overheid van een paar jaar geleden gaat het vermoedelijk om 7 procent van de bevolking.

Nieuwe zendmast aanleiding voor actie

Progressief Westerveld zette het probleem dat deze mensen ondervinden in de gemeente op de kaart. Dat initiatief kwam voort uit een protest in Zorgvlied tegen de plaatsing van een nieuwe zendmast voor mobiele telefonie op een plek waar het dorp die niet wilde hebben. In een nieuwe omgevingsvisie zou er nu ruimte moeten komen voor de inrichting van een stralingsarm gebied.

De gemeente wacht voorstellen van de bevolking af. De landelijke stichting Elektrohypersensitiviteit pakt de handschoen op. Samen met bewoners uit de regio wil ze een burgerwerkgroep opzetten die voorstellen gaat doen.

Marteling

Van der Meulen is blij dat de gemeente belangstelling heeft voor mensen voor wie het leven een marteling kan worden door hun stralingsgevoeligheid. Zelf heeft ze allemaal voorzorgsmaatregelen genomen. Zo slaapt ze op en onder een laken dat straling tegenhoudt en draagt daarbij ook een speciale hoofddoek.

Dat er een nieuwe mast bij Zorgvlied komt verontrust haar. "Het haalt je in. Eerst had ik thuis last van de wifi van de omgeving, maar als ze hier een nieuwe telefoniemast gaan plaatsen, kan ik hier ook niet blijven."

Van der Meulen hoopt dat er in elke provincie zogeheten witte zones komen. "Helemaal stralingsvrij zal niet lukken, dus dan maar plekken die in ieder geval stralingsarm zijn", zegt ze.

Rob Verhoog van de stichting Elektrohypersensitiviteit kent het probleem, omdat zijn vrouw er ook mee kampt. "Straling stapelt zich in de loop van de dag in je lichaam. Dus kun je 's nachts de wifi uitzetten en je mobiele telefoon wegleggen. En je kunt wegblijven van mobiele zendmasten. Maar aan de straling van de buren kun je weinig doen."

Zoekgebied

Verhoog vindt Westerveld geschikt om er een blijvend stralingsarm gebied in te richten. "Zorgvlied is al een stralingsarm. Dat willen we graag behouden. Binnen zo'n gebied zoeken we naar een goed gebouw of een aantal gebouwen waar we stralingsarme huisvesting kunnen bieden. En die mensen zouden hier ook moeten kunnen werken, want we kennen ook ondernemers die hun bedrijf hebben moeten stoppen en het hier weer zouden willen opzetten", stelt hij.

"Het is overigens niet zo dat hier niet genoeg dekking zou zijn voor mobiele telefonie, want die is er wel. En een tweede reden waarom dit gebied geschikt is, is omdat hier veel bomen staan en die houden straling tegen."

Verhoog ziet het idee in Westerveld wel van de grond komen. "Je hoort wel argumenten van recreatieparken die graag een sterk wifi-netwerk willen hebben. Maar dat hoeft niet van een sterke zendmast in het dorp te komen. Het zou van een speciaal wifi-netwerk in het park kunnen komen. Natuurlijk is er weerstand, maar er zijn voldoende andere oplossingen voor een goed bereik."