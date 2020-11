Hekken rond Asser Gouverneurstuin worden teruggeplaatst

"De onderkant was echt slecht", zegt smid Wessel Kwint die de restauratie uitvoerde. "Sommige delen waren zo verrot dat het hek zweefde. Dat was echt toe aan vervanging." Nu hebben alle delen een nieuwe laag zwarte verf gekregen. De muurtjes waarop het hek staat, zijn ook opgeknapt.

Aan elkaar gelast

Samen met een compagnon zet Kwint de losse hekdelen weer op hun plek en laat ze aan elkaar lassen. Tegen het eind van de week moet het hekwerk er weer staan. "Het is een leuke opdracht. Het is best een grote klus voor mij", zegt de zelfstandig werkende smid. "Het is een uitdaging om alles in goede banen te leiden."

De toegangspoort van de Gouverneurstuin is nog niet klaar. Die wordt op zodanige wijze aangepast dat hij weer precies tussen de hekwerken aan beide zijden past. Wanneer dat klaar is, is nog onbekend.