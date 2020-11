Assen geeft opgevraagde Shell-documenten als eerste vrij

Assen heeft tweeduizend documenten vrijgegeven over de contacten tussen de gemeente en olie- en gasconcern Shell. De documenten maken deel uit van de zogenoemde Shell papers, een zeer uitgebreid Wob-verzoek dat de onderzoekplatforms Follow the Money en Platform Authentieke Journalistiek bij zeventien overheidsinstanties hebben neergelegd.

Daarmee is Assen, ruim anderhalf jaar na het indienen van het Wob-verzoek, de eerste van de zeventien gemeenten die ermee over de brug komt, meldt Follow The Money. Assen is voor de platforms interessant vanwege de NAM - onderdeel van Shell - die er gevestigd is.

Tegen wens ministerie in

Drie weken geleden probeerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nog te voorkomen dat Assen de documenten over de contacten met Shell vrijgaf. In de documenten komt het ministerie ook voor en zij wilde dat Assen eerst een nog lopende juridische procedure zou afwachten. De gemeente heeft daar geen gehoor aan gegeven.

Op basis van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) willen de onderzoeksjournalisten van Follow the Money en Platform Authentieke Journalistiek documenten boven tafel krijgen hoeveel invloed Shell heeft gehad op beleidsvorming van ministeries, provincies en gemeenten.

Het gaat in totaal om 16.799 pagina's met correspondentie, beleidsstukken en onderzoeksrapporten over onder andere sponsoring, bodemverontreiniging en schaderegelingen, melden de onderzoekplatforms.

Alleen het Noorden werkt mee

Van de zeventien overheidsinstanties wezen dertien het Wob-verzoek in december vorig jaar af. Dat gebeurde volgens de onderzoekplatforms onder aanvoering van het ministerie. Alleen de gemeenten Groningen en Assen en de provincies Groningen en Drenthe gaven gehoor. Beide provincies en de gemeente Groningen zijn nog bezig ze te verwerken.

Bas van Beek, de indiener van het Wob-verzoek namens Platform Authentieke Journalistiek, spreekt van 'een overwinning'. "Sinds het indienen van het verzoek is het een lang gevecht geweest om te zorgen dat het überhaupt in behandeling werd genomen. De positieve ervaring met de groep Noorderlingen geeft ons goede hoop dat we ook de andere dertien bestuursorganen in beweging kunnen krijgen."

