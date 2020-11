Raadsleden willen onderzoek naar betaald parkeren Klazienaveen en Nieuw-Amsterdam

De raadsfracties van GroenLinks, 50Plus, Lef! en D66 in Emmen vinden dat er een onderzoek moet komen naar de haalbaarheid van betaald parkeren bij de winkelcentra in Klazienaveen en Nieuw-Amsterdam.

'Oneerlijke concurrentie'

Op dit moment kan gratis geparkeerd worden in die dorpen, in tegenstelling tot Emmen, waar flink betaald moet worden voor een parkeerkaartje. 'Oneerlijke concurrentie', vinden de raadsfracties. Volgens de vier partijen heeft het huidige parkeerbeleid een aanzuigende werking op de winkelcentra in Klazienaveen en Nieuw-Amsterdam, waardoor de parkeerdruk in die dorpen toeneemt. En dat terwijl in Emmen parkeergarages leegstaan door teruglopende bezoekersaantallen. Daardoor verwacht de gemeente vanaf 2022 een negatief begrotingsresultaat ten aanzien van parkeren.

Motie

De fracties willen dat er snel een kosten- en batenanalyse komt om vast te stellen of het innen van parkeerkosten in de dorpen buiten Emmen leidt tot gunstige resultaten. De raadsfracties willen dat het onderzoek snel plaatsvindt, zodat de uitkomsten meegenomen kunnen worden in de voorjaarsnota van 2021. Om het onderzoek in gang te zetten dienden de vier partijen maandagavond een motie in. Aanstaande donderdag wordt duidelijk of de motie genoeg stemmen krijgt.

'Geen goed plan'

Wethouder René van der Weide van Wakker Emmen heeft al laten weten het onderzoek 'geen goed plan' te vinden. Volgens hem zijn er net nieuwe afspraken gemaakt rondom het parkeerbeleid in Emmen. Volgens Van der Weide is ook de timing om dit onderwerp op tafel te leggen erg ongelukkig. 'Juist nu hebben winkeliers het zwaar'. Van der Weide geeft aan dat hij het begrijpelijker zou vinden als de motie zou gaan over het verlagen van de parkeerkosten in Emmen, nu de middenstand het daar zwaar heeft.