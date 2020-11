'Oud-hoofdofficier moet getuigen in hoger beroep drugszaak Meppel'

Voormalig hoofdofficier van justitie Jan Eland van het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Nederland moet als getuige worden gehoord over afspraken die hij heeft gemaakt met een inmiddels veroordeelde drugscrimineel uit Meppel. Dat verzoek heeft advocaat Sanne Schuurman ingediend bij het gerechtshof in Leeuwarden.

Vandaag begint daar, ruim twee jaar na hun veroordeling, het hoger beroep tegen vijf mannen die zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij een drugsbende die tussen 2013 en september 2015 opereerde vanuit Meppel. De bende smokkelde bijna negentig kilo cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek naar Nederland, verhandelde het hier en had onder meer ook zware wapens in bezit.

Straffen tot acht jaar cel

Bendeleider Saied H. (37) uit Meppel werd in augustus 2017 veroordeeld tot acht jaar cel en accepteerde zijn straf. Vijf medeverdachten - veroordeeld tot straffen tot drie jaar cel - legden zich niet neer bij hun straf. Zij ontkennen dat ze iets met de bende te maken hadden.

Eén van hen is de 37-jarige Meppeler Mel E., die wordt bijgestaan door Schuurman. E. is veroordeeld voor onder meer lidmaatschap van een criminele organisatie en bezit van een drugslab bij zijn seksclub in de buurt van Nijeveen. E. kreeg één jaar cel, maar stelt onschuldig te zijn.

Belastende verklaringen

Een groot deel van het bewijs in de zaak, die bekend geworden is onder de onderzoeksnaam Maggiora, is geleverd door Ivo J. (31), de vroegere rechterhand van Saied H. Doordat hij na zijn arrestatie bij de politie bijna veertig uitgebreide verklaringen aflegde, had het OM een veel sterkere zaak.

Advocaten van enkele medeverdachten spraken al eerder het vermoeden uit dat justitie een geheime deal met J. sloot na zijn arrestatie, maar het OM heeft dat altijd ontkend. Als het afspraken met een verdachte maakt, moeten de advocaten van medeverdachten en de rechtbank daarvan op de hoogte worden gesteld. Dat is nooit gebeurd.

Schuurman stelt nu op basis van documenten, mails, app-berichten bewijs in handen te hebben dat er wel degelijk afspraken zijn gemaakt. J., die zelf veroordeeld is tot drie jaar cel en niet in hoger beroep is gegaan, heeft dat ook erkend. Volgens Schuurman heeft het OM voor en tijdens het proces bij de rechtbank in Assen afspraken gemaakt over wat hij wel en niet moest zeggen en heeft hij ook geld gekregen.

Twijfels over betrouwbaarheid

Door de afspraken is J. volgens Schuurman mogelijk beïnvloed. Daarom zet de advocaat vraagtekens bij de betrouwbaarheid van J.'s belastende verklaringen. Hij vindt ook dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard moet worden in de zaak Maggiora vanwege de stiekeme afspraken. Dat zou inhouden dat de andere verdachten vrijuit gaan.

"Het hof heeft eerder al min of meer toegezegd dat ik in ieder geval J. zelf als getuige mag horen", aldus Schuurman. Vandaag tijdens de eerste zitting in hoger beroep gaat hij het hof vragen om nog tien andere getuigen te mogen horen, onder wie dus Eland, maar ook officier van justitie Henk Mous, die de zaak namens het OM leidde.

Daarnaast wil de advocaat vragen stellen aan de officier van justitie die in Nederland gaat over de bescherming van getuigen, aan J.'s voormalige advocaat Evert Kuiters van Anker & Anker en aan meerdere politieagenten die de verklaringen van Ivo J. hebben opgenomen. Of het hof daar vandaag knopen over doorhakt, is nog niet bekend.

De verdachten Behalve Meppeler Mel E. zijn nog vier mannen in hoger beroep gegaan. Het gaat om twee mannen van 46 en 56 uit Dronten en Almere, een 48-jarige man uit Emlichheim en een 26-jarige Groninger. Van hen kreeg de 46-jarige Drontenaar de hoogste straf: hij is veroordeeld tot drie jaar cel voor onder meer drugshandel en lidmaatschap van een criminele organisatie. Ook de vriendin van bendeleider Saied H. is in beroep gegaan. Zij heeft een werkstraf gekregen vanwege witwassen. Justitie verwijt haar dat ze meeprofiteerde van het geld dat haar vriend verdiende met drugshandel. Met de bende zelf had de 28-jarige Meppelse niks mee te maken.

