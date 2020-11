Wetenschappelijke onderbouwing voor ingrijpen lelieteelt ontbreekt volgens minister

Drenthe en specifiek Havelte werden gisteren meerdere keren genoemd in een Tweede Kamerdebat. Het gebied geldt als voorbeeld van hoe gewasbeschermingsmiddelen een omgeving op scherp kunnen zetten en waarom regels voor spuitvrije zones volgens enkelen hard nodig zijn. In de gemeente Westerveld start het Rijk namelijk samen met de gemeente en andere betrokken instanties een pilot over hoe om te gaan met spuitvrije zones. In de Tweede Kamer wordt gepraat over de middelen die het Rijk heeft om regels op te stellen.

Geld uit eigen zak

De situatie binnen het dossier gewasbeschermingsmiddelen baart Tweede Kamerlid William Moorlag (PvdA) behoorlijk zorgen. "Inmiddels is het ruim een jaar geleden dat ik in Havelte was en dat mensen mij vertelden over de bestrijdingsmiddelen op zonnepanelen, speeltoestellen en andere gebouwen in de omgeving", vertelt hij. "Ik ken zelfs een inwoner die een boer uit eigen portemonnee heeft betaald om maar niet meer te spuiten. Ik vind dat de mensen beschermd moeten worden. Het gaat om hun gezondheid."

Moorlag wilde van de minister antwoorden op vragen over de effecten van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid en ook op de naastgelegen Natura 2000-gebieden. Bewonersorganisatie Meten=Weten toonde onlangs aan dat resten van gewasbeschermingsmiddelen terechtkomen in Natura 2000-gebieden zoals het Dwingelderveld, Leggelderveld en het Holtingerveld.

Onvoldoende wetenschappelijk onderzoek

Per brief antwoordde minister Schouten dat dit volgens onderzoek van het RIVM en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) niet kan worden hardgemaakt. Daardoor ziet de minister geen reden voor direct ingrijpen. Tijdens het debat herhaalde ze die woorden.

"Het is belangrijk dat de maatregelen die we nemen ook met wetenschappelijk onderzoek worden onderbouwd. Als je voor de rechter komt te staan en je kunt het niet wetenschappelijk onderbouwen, dan is het effect weg", legt Schouten uit.

'We moeten niet in een juridisch moeras verzanden'

De minister refereert hierbij aan een onderzoek van professor Koenen naar de juridische procedures rondom spuitvrije zones, dat in mei dit jaar in opdracht van de Tweede Kamer is uitgebracht. Hierin wordt onder andere gewaarschuwd voor schadeclaims van agrariërs die menen door een verruiming van een spuitvrije zone te worden benadeeld en daardoor zogeheten planschadekosten ondervinden.

"Je moet een onderbouwing doen zonder dat die meteen wordt afgeschoten door de rechter. Dan lijkt mij de weg, voordat je in hele juridische procedures gaat verzanden waar niemand beter van wordt", stelt ze. "Je moet op lokaal niveau met elkaar gaan kijken hoe je verder komt. Dat is precies wat we in Drenthe aan het doen zijn: kun je afspraken maken over welke zones je bijvoorbeeld niet spuit en in welke zones je dat wel doet? Op die manier kun je ook al snel resultaat boeken, zonder dat we in een heel juridisch moeras verzanden met elkaar."

Verharding

Volgens Moorlag en enkele andere Tweede Kamerleden is het geen sterk argument. "Het enige wat de minister concreet te bieden heeft is proces op lokaal niveau, terwijl we ook moeten vaststellen dat die processen op lokaal niveau vaak vastgelopen zijn. Dit is al heel lang geprobeerd en bij een aantal bewoners zijn de verhoudingen verhard. Dit getuigt van grenzeloos veel optimisme."

Moorlag wil in ieder geval geen lelieteelt op nieuwe plekken en vergeleek de situatie met die van de intensieve veehouderij: "Daar kan de komst op sommige locaties ook worden beperkt zonder wetenschappelijke onderbouwing. De minister gebruikt nu niet de bevoegdheden die ze heeft."

