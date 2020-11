Gesloten gebouwen met roemrijk verleden centraal in Verboden Toegang

Hekken, prikkeldraad, overwoekerende struiken en het alom bekende bordje 'verboden toegang'. Ze maken nieuwsgierig naar het gebouw dat erachter verborgen zit. In deze tiendelige serie gaan we op zoek naar de verhalen achter die bordjes. Het gaat om gebouwen die een belangrijke rol speelden in bijvoorbeeld de Koude Oorlog, maar ook om leegstaande fabriekshallen, kerken en scholen verspreid over heel Drenthe.

'Twee uitersten samenbrengen'

Elke aflevering draait om twee locaties. Eindredacteur Margreet Gort zag tijdens het maken van de serie een hoop troosteloze plekken. "Ingegooide ramen, prikkeldraad en een geur van rattenkeutels en schimmel. Toch schuilt er achter deze troosteloosheid vaak een mooi verhaal met waardevolle herinneringen van de mensen die er hebben gewerkt. Die twee uitersten brengen we samen in Verboden Toegang."

'Terug in de tijd'

De serie valt op door het bijzondere camerawerk. Door de manier van filmen lijkt het soms alsof je als kijker zelf door het gebouw loopt. Volgens cameraman Jasper Pannekoek was het filmen op de bijzondere locaties een echte uitdaging: "Iedere keer als je een pand binnenloopt ga je terug in de tijd. Dat was geweldig om mooi in beeld te brengen."

Vanavond in de eerste aflevering staan twee markante gebouwen in Meppel en Coevorden centraal. Vrijwel iedereen kent deze iconen, die ook nog eens te koop staan.