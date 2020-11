Farmers Defence Force kondigt nieuwe actie aan

De actie kan rekenen op veel steun onder de aanhang.

Veel details maakt de organisatie niet bekend. "De aanvang van een hete herfst is aanstonds", schrijft voorzitter Mark den Oever. "Laat er geen misverstand over bestaan: we werken stikstof en het verdienmodel af voor 31-12! Het is erop of eronder voor de sector! De strijders van FDF staan hun mannetje."

Op Facebook reageren mensen enthousiast. Iemand schrijft dat hij er zeker bij is, nu de oogst net van het land is. "Er kan weer gas gegeven worden", jubelt hij. "Ik gooi de tank vast vol", reageert een ander.

Trekkers

Den Oever sluit zijn bericht af met emoji's van trekkers. Vanwege de coronamaatregelen is het maar de vraag of er weer een grootschalig protest met trekkers mogelijk is. Tijdens het laatste boerenprotest, op 22 juli in De Bilt, ontbraken de trekkers ook. Ze waren tot grote spijt van de boeren verboden. "Dit zullen we niet iedere keer laten gebeuren. De trekkers horen natuurlijk bij het trekkersprotest", zei Jos Ubels uit Anderen, vicevoorzitter van FDF, toen.

Het is Code Oranje voor de boeren (Rechten: Farmers Defence Force / Facebook)

