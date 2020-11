Culturele instellingen maken zich op voor mogelijke nieuwe sluiting

"Daar gaan we weer, dacht ik. Maar goed, we moeten het nog steeds met elkaar doen als we hieruit willen komen", reageert directeur van De Nieuwe Kolk in Assen Hanneke Bruggeman berustend.

'Grote schok'

Voor het Drents Museum kwam het uitgelekte nieuws over de sluiting als een verrassing. "Ja, we zagen dit niet echt aankomen", legt woordvoerder Paul Klarenbeek uit. "We hebben hier de afgelopen periode de Helmantel-tentoonstelling in de grote zaal draaien. Daar komen zo'n vijfhonderd bezoekers per dag en dat gaat hartstikke goed en veilig."

Volgens Klarenbeek doet het museum er alles aan om het voor bezoekers en medewerkers veilig te houden. Bijvoorbeeld door bezoekers te vragen of ze zich fijn voelen in het museum. "Dit is echt vervelend, vooral omdat we geen bezoekers kunnen ontvangen. En daar zijn we juist voor, om mensen een fijne dag te bezorgen", aldus Klarenbeek. "Ook zijn mensen blij dat ze juist nu kunst kunnen zien. Dat geeft hoop, troost en verlichting en daar is het in de kunst allemaal om te doen. Jammer dat ze dat straks niet meer kunnen doen."

Paul Klarenbeek van het Drents Museum over de sluiting:

Toch is er bij veel culturele instellingen vooral ook berusting. "Ja, daar gaan we weer", reageert DNK-directeur Hanneke Bruggeman op de vraag wat ze dacht toen ze hoorde over de nieuwe maatregelen. "Maar goed, we moeten het nog steeds met elkaar doen en we willen hier allemaal uitkomen", zegt ze over de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen.

"Hoewel we op de goede weg zijn met het aantal besmettingen is de druk op de zorg nog erg groot. Dus ja, wat moet dat moet. Maar liever niet natuurlijk", aldus Bruggeman. "Het lijkt hier in het Noorden inderdaad de goede kant op te gaan", zegt Klarenbeek over de besmettingen. "En alle culturele instellingen hier hebben het goed voor elkaar. Daar werken we keihard voor. Wij hadden dan ook verwacht dat er misschien regionale maatregelen zouden komen. Maar goed, we moeten ermee omgaan en er wat van maken."

Schakelen

En dat betekent voor veel culturele instellingen dat ze weer moeten omschakelen. Tijdens de eerste lockdown moesten ze al een aantal weken dicht, toen mochten er mondjesmaat weer mensen naar binnen, toen weer wat minder en nu dus weer een mogelijke, tijdelijke sluiting.

"Het is heel vervelend. We zijn elke keer weer aan het bouwen en dan moet je weer dicht. Of je hebt iets opgezet en dat kan dan weer niet doorgaan. Maar aan de andere kant: het is de zoveelste keer dus qua communicatie en draaiboeken weten we nu wel wat we moeten doen", vertelt Bruggeman.

DNK-directeur Hanneke Bruggeman over de sluiting:

Volgens Bruggeman heeft de sluiting van de culturele instellingen niets te maken met dat het er onveilig is. "We volgen hier strikte protocollen, we hebben regels en alles is schoon. En ook als mensen hier in het theater zitten dan komen ze niet van hun plek af. Het gaat volgens mij meer om de reisbewegingen die mensen hiernaartoe maken, dan dat het hier onveilig is."

Financieel heeft de sluiting uiteraard ook gevolgen voor beide instellingen. "Over precieze getallen wil ik geen uitspraken doen", zegt Klarenbeek van het Drents Museum daarover. "Maar we lopen natuurlijk heel veel mis." Het museum mikt dan ook vol goede moed op volgend jaar met doorgeschoven tentoonstellingen zoals die over Armenië of die van Frida Kahlo. Verschillende culturele instellingen kregen eerder dit jaar al extra geld, ook vanwege de coronamaatregelen.

Vooruitzicht

"2020 is een verloren jaar, en ook 2021 wordt spannend", vertelt Bruggeman verder. "Je weet niet hoe lang het duurt, het is allemaal onzeker." De culturele instellingen hopen dan ook snel betere vooruitzichten te hebben. DNK start mogelijk weer een drive in op voor de bibliotheek, zodat mensen de komende weken toch boeken kunnen ruilen.

"Dit is voor niemand een fijn jaar. Voor alle ondernemers niet, maar ook voor de mensen die dierbaren hebben verloren. Laten we hopen dat 2021 beter wordt dan dit, maar dat kan al snel", aldus Bruggeman tot besluit. De directeur hoopt dat ze snel weer op volle kracht open kunnen. "We maken er wat van en gaan er alles op alles zetten om mensen zo snel mogelijk weer hartelijk te ontvangen", voegt Klarenbeek namens het Drents Museum daar aan toe.

Bioscopen

Eerder vandaag vroegen bioscopen al om financiële steun bij de overheid. Volgens de Nederlandse Branchevereniging van Bioscopen en Filmtheaters gaan er bioscopen en filmtheaters omvallen als ze nu opnieuw de deuren moeten sluiten.

Welke culturele instellingen dicht moeten en hoe lang de sluiting duurt wordt vanavond om 19.00 uur bekendgemaakt tijdens de persconferentie, deze is live te volgen bij RTV Drenthe op tv, radio, online en op Facebook.