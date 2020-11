Aantal nieuwe Drentse coronabesmettingen onder de honderd

In Drenthe is in een dag tijd bij 87 mensen corona vastgesteld, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Er werd één Drent met corona opgenomen in het ziekenhuis, het gaat om een inwoner van de gemeente Emmen. In Drenthe waren volgens de officiële cijfers de afgelopen 24 uur twee sterfgevallen door corona, één in de gemeente Emmen en één in de gemeente Tynaarlo.

Gisteren kwam het aantal nieuwe meldingen van corona nog uit op 131 in Drenthe. Daarmee lijkt de daling van het aantal nieuwe coronagevallen van de afgelopen dagen door te zetten.

Gemeente Assen koploper

De meeste coronabesmettingen in Drenthe werden vastgesteld in de gemeente Assen. Daar kwamen 21 nieuwe gevallen bij. In de gemeente Emmen gaat het om 19 nieuwe gevallen, daarna gevolgd door Hoogeveen met 14 nieuwe besmettingen. In alle andere Drentse gemeenten bleef het aantal nieuwe coronagevallen onder de tien.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 03-11-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 226 (+2) 1 1 Assen 730 (+21) 14 3 Borger-Odoorn 284 (+5) 8 7 Coevorden 365 (+4) 19 3 Emmen 1560 (+19) 50 (+1) 24 (+1) Hoogeveen 686 (+14) 29 12 Meppel 322 (+4) 11 5 Midden-Drenthe 338 (+3) 6 0 Noordenveld 255 (+2) 6 14 Tynaarlo 311 (+3) 11 2 (+1) Westerveld 131 (+5) 9 5 De Wolden 271 (+5) 16 5 Woonplaats onbekend 10 0 0

Landelijke cijfers

Ook landelijk daalde het aantal coronabesmettingen, blijkt uit cijfers van het RIVM. De afgelopen 24 uur kwamen er 7.776 meldingen binnen van positieve tests. Op maandag waren dat er 8.305.