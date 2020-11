Komende zomer duidelijkheid over Unesco-status Koloniën van Weldadigheid

De Koloniën van Weldadigheid in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen en het Vlaamse Wortel azen al jaren op de Unesco-status, die met name meer aanzien oplevert. De vergadering van het Werelderfgoedcomité werd afgelopen juni uitgesteld vanwege het coronavirus. In juni en juli 2021 wordt de vergadering alsnog gehouden in de Chinese stad Fuzhou.

Voor de vergadering zijn twee weken uitgetrokken. In totaal worden er vijftig nominaties voor de erfgoedlijst beoordeeld door het orgaan van de Verenigde Naties dat zich richt op onderwijs, wetenschap en cultuur. Naast de Drents-Vlaamse nominatie van de landbouwkoloniën voor armen, zijn er nog twee Nederlandse kanshebbers: de Stelling van Amsterdam met de nieuwe Hollandse Waterlinie en de voormalige noordgrens van het Romeinse Rijk (samen met Duitsland).

Het adviesorgaan van de Unesco sprak zich positief uit over de voormalige landbouwkoloniën voor de armen. "Het positieve advies biedt vanzelfsprekend geen garanties. Het Werelderfgoedcomité blijft het enige orgaan dat mag beslissen over Werelderfgoed", meldt de provincie Drenthe.

In 2018 liep een poging om op de Werelderfgoedlijst te komen uit op een teleurstelling, de voordracht was niet goed genoeg. Met de nodige aanpassingen werd een nieuwe poging gedaan. Onder andere de armenkoloniën van Ommerschans, Willemsoord en Merksplas (België) werden uit de aanvraag gehaald.

De armenkoloniën in Frederiksoord, Wilhelminaoord, Boschoord en Willemsoord ontstonden in 1818 toen generaal Johannes van de Bosch een plan bedacht om iets te doen aan armoede in Nederland. De Fransen waren net vertrokken en lieten Nederland berooid achter. Vooral in de steden was veel armoede en bedelarij.



Van de Bosch bedacht dat hij in Drenthe deze gezinnen een betere toekomst kon geven. Hij bouwde honderden kleine boerderijtjes met wat land. Allemaal in rechte lijnen in het landschap. Gezinnen moesten op het land werken om de kost te verdienen. Deze 'hoeve's' zijn nog steeds te zien in dorpen als Frederiksoord, Wilhelminaoord, Boschoord en in mindere mate in Willemsoord.



Al snel bleek dat de discipline die van de 'nieuwe' bewoners werd gevraagd, wel heel lastig was. Iemand die zich niet aan de regels hield, werd naar Veenhuizen of Ommerschans gebracht om daar te worden opgesloten. Veenhuizen is uiteindelijk een gevangenisdorp geworden. Van de Bosch kopieerde zijn idee uit Drenthe en bouwde dezelfde koloniën in België.