Verduurzaming VV Nieuw Buinen: zon breekt eindelijk door

Een dak vol zonnepanelen, ledverlichting in de lichtmasten, een snellaadpunt voor elektrische auto's op het parkeerterrein, het zijn nog maar een paar van de duurzame invoeringen die de voetbalclub op het oog heeft. Dat hele verduurzamingstraject valt of staat met het plaatsen van 166 zonnepanelen op het dak van het clubgebouw, maar dat ging niet zomaar.

Te weinig netcapaciteit voor zo veel panelen

Toen VV Nieuw Buinen aan Enexis vroeg of het overschot aan opgewekte stroom terug geleverd mocht worden op het net, kregen de Buunermonders een onverwacht antwoord. Volgens de netbeheerder was er sprake van netcongestie: te weinig netcapaciteit om zo'n groot aantal zonnepanelen op aan te sluiten.

VV Nieuw Buinen zou dan de status van grootverbruiker krijgen. Tot in de Tweede Kamer werd door onder anderen minister Wiebes tevergeefs geprobeerd om een oplossing voor dit probleem te vinden.

Hulp vanuit de politiek en het bedrijfsleven

De provincie Drenthe organiseerde dit jaar een marktconsultatie: een onderzoek naar oplossingen vanuit het bedrijfsleven. Daarop zocht zonneparkontwikkelaar PowerField contact met de club om de helpende hand te bieden. Het bedrijf legt twee zonneparken aan in de buurt van Nieuw-Buinen, maar sluit zijn panelen zelf aan op het landelijke net van TenneT.

"Het verhaal van VV Nieuw Buinen sprak ons aan", vertelt Ivo van Dam van PowerField. "Uit de marktconsultatie en het overleg tussen de club en ons zijn we op het idee gekomen om een accu te plaatsen. Daar kan een overschot aan opgewekte energie in opgeslagen worden, zodat er minder terug geleverd wordt aan het net. Daardoor krijgt de club een kleinverbruikersaansluiting en kunnen de panelen dus wel aangesloten worden."

De sleutel tot zonne-energie

Overdag wordt de accu opgeladen door de zonnepanelen, en in de avonden kan de vereniging draaien op eigen energie, bijvoorbeeld wanneer de veldverlichting aan moet. Op deze manier levert VV Nieuw Buinen slechts een kleine hoeveelheid terug aan het net.

Het dak van VV Nieuw Buinen, nu nog zonder zonnepanelen (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Nog een paar laatste goedkeuringen

Siert van der Laan van VV Nieuw Buinen is blij dat het verduurzamingstraject eindelijk ingezet kan worden: "Het plan moet nog wel goedgekeurd worden in de ledenvergadering en we wachten nog op de toezegging van enkele subsidies. Als dat allemaal doorgaat, hoop ik dat we over twee weken kunnen beginnen met het installeren van de zonnepanelen."

De zonnepanelen komen van het zonnepark bij Ter Apelkanaal en Powerfield neemt de helft van de kosten voor de accu voor zijn rekening. Ook de kosten van het oplaadpunt en een deel van de kosten van de ledverlichting neemt het bedrijf op zich.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat hoog in het vaandel bij het bedrijf dat de voetbalclub te hulp schiet. "Het is voor ons belangrijk om maatschappelijk actief te zijn in de gebieden waar wij zonneparken aanleggen", legt Van Dam uit. "Met name verenigingen hebben het in deze tijd lastig. Wie weet of sponsors volgend jaar nog betrokken zijn? Daarom wil ik het bedrijfsleven oproepen om de verenigingen te steunen."

Van der Laan is opgewekt over de duurzame toekomst van zijn voetbalclub: "Als dit doorgaat, weet ik zeker dat we er in het voorjaar van 2021 al de vruchten van kunnen plukken. Natuurlijk hebben we te maken met extra leningen en rentes die we moeten aflossen, maar ik verwacht dat het ons duizenden euro's gaat schelen."

