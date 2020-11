Quote 500: gebroeders Wagenborg opnieuw rijkste Drenten

Het was een goed jaar voor Rob en Eric Wagenborg. De broers zagen hun vermogen afgelopen jaar stijgen met zo'n veertig miljoen euro. Dat blijkt uit de nieuwe Quote 500 van zakenblad Quote, waar ze de 155ste plek innemen op de lijst van rijkste Nederlanders, met een geschat vermogen van 280 miljoen euro.

Ze vergaarden dat vermogen met hun bedrijf Royal Wagenborg, bekend van de veerdiensten naar Ameland en Schiermonnikoog.

Vorig jaar was het duo nog goed voor 240 miljoen euro, maar toen stond er een minnetje voor hun naam. In 2018 draaiden de broers een verlies van zestien miljoen euro door de 'herfinanciering van openstaande schulden'. Dat is in 2020 ruimschoots weggepoetst.

Schoenenbroers

Op plek 376 en 415 komen we nog twee Drenten tegen: Henk en Bert Ziengs. Henks vermogen bleef gelijk vergeleken met vorig jaar: 130 miljoen euro. Bert daalde flink op de lijst Hij staat nu op plek 415 met 120 miljoen euro.

"Voor het eerst in jaren verstopte Bert zijn vermogen niet op Malta", schrijft Quote. "Hij deponeerde dit jaar weer bij de Kamer Van Koophandel. Door die transparantie moeten we eerdere schattingen bijstellen. Zijn vastgoedportefeuille blijkt veel minder waard."

Vastgoedkoningin

Grootgrondbezitster Magreet Moret-Wessels Boer uit De Schiphorst maakte sinds vorig jaar al geen deel meer uit van de lijst en keert ook dit jaar niet terug. De ondergrens van 95 miljoen euro blijkt te hoog voor Wessels Boer, die door Quote werd omschreven als 'de vrouwelijke Dagobert Duck die de helft van Noord-Nederland bezit'. In 2018 stond de vastgoedkoningin nog op de 468ste plek met een geschat vermogen van 85 miljoen euro.

Heineken

Charlene de Carvalho-Heineken, dochter van wijlen Freddy Heineken en erfgenaam van haar vaders aandelen, is de rijkste Nederlander. Haar vermogen wordt geschat op twaalf miljard euro, zo'n twee miljard minder dan vorig jaar.

"De rijkenpolonaise is in 2020 rap tot stilstand gekomen", aldus Quote. Toch zijn de balansen de laatste jaren dusdanig verzwaard dat er nog weinig paniek heerst in vermogend Nederland. Immuun voor het virus zullen de vaderlandse rijken allerminst zijn, maar vooralsnog is hun weerstand opvallend hoog."

Lees ook: