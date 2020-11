Otter, bever en boommarter van de Rode Lijst af

De bever wordt vaker gezien. Het aantal waarnemingen van de bever in Drenthe ligt nu al hoger dan in 2019 en 2018, blijkt uit een analyse van LocalFocus. Dit jaar zijn er tot en met september 60 waarnemingen gemeld. Vorig jaar waren dat er over het hele jaar 51. In 2018: 50. LocalFocus heeft deze cijfers van waarneming.nl.

Op weg naar de Onlanden

Het aantal bevers van Groningen en Drenthe werd vorig jaar samen geschat op 120 tot 145. Het grootste deel bevindt zich in Drenthe. "Die trend zet door", zegt boswachter Bertil Zoer van Het Drentse Landschap. "Tel er maar 10 procent bij op." De bever verkent nieuwe gebieden. Het nieuwe natuurgebied Tusschenwater wordt door de bever als leefgebied gebruikt. "Ook in het Frieseveen bij Paterswolde zijn burchten. De bever is hard op weg om de Onlanden te koloniseren. Het verkeer is daarbij nog wel een aandachtspunt, dat is een risico voor de bever, maar verder gaat het gewoon goed", aldus Zoer.

Bij het Gasterense Diep zijn de bevers niet meer weg te denken. Ze hebben een dam gebouwd, de grootste van Noord-Nederland. Dit heeft effect op het omliggende land, waar het nu veel natter is dan voor de komst van de knaagdieren. Voor het bouwen van de dam hebben ze bovendien hout nodig. Binnenkort is er weer een boom beschikbaar, te zien aan de verse knaagsporen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Knaagsporen van bevers bij het Gasterense Diep, de linkerboom staat niet zo stevig meer. (Rechten: RTV Drenthe)

De oudste burcht van Drenthe

De bevers zijn ruim tien jaar geleden uitgezet in Drenthe, in een rustig gebied: de Zoersche Landen. De burcht die daar destijds is gebouwd, wordt nog steeds bewoond en is inmiddels groter en uitgebreid met een kleinere burcht. Boswachter Zoer ziet ook overdag er wel eens bevers dobberen in het water, vertelt hij in deze bever-special van ROEG!

Gezonde populaties boommarters en otters

Ook de boommarter heeft inmiddels een gezonde populatie. Daarnaast is de otter echt een succesverhaal volgens de Zoogdiervereniging. Het dier had op de vorige Rode Lijst nog de status van 'verdwenen uit Nederland', en nu is de otter van de Rode Lijst af.

Bijna twintig jaar geleden zijn otters uitgezet in Nederland. Het was een herintroductie. De otter was namelijk verdwenen in Nederland door onder andere jacht, vervuiling en vernietiging van leefgebieden. Nu zijn er zo'n 400 otters in het hele land. Vorig jaar waren er circa 30 in Drenthe. Een nieuwe monitoring loopt nu, of de groep Drentse otters ook is gegroeid zal uit de komende tellingen blijken.

Net als bij de bever is het verkeer een aandachtspunt, er worden veel otters doodgereden. Zo werd een kwart van de otterpopulatie in 2018 het slachtoffer van het verkeer.

Lees ook: