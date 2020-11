Speciale plek voor jeugd, jongeren en studenten in DNK in Assen

Directeur Hanneke Bruggeman van DNK is daar in gesprek over met de gemeente Assen. Maar ze wil het woord 'broedplaats' niet horen, en al helemaal niet 'jeugdhonk of hangplek'.

'Niet chillen met cola en chips'

"Het wordt dus absoluut geen plek om fijn te chillen met cola, chips en bier, waar trouwens wel behoefte aan is in Assen. Maar niet hier dus. Bij ons gaat het om een het creeëren van een uitdagende plek met verschillende activiteiten die jongeren aanspreken. Dan heb ik het bijvoorbeeld over Virtual Reality Games, een Break-In Room wat een omgekeerde Escpaceroom is, en over robots."

Bruggeman wil daarvoor de lege kunstruimte van KINK gebruiken. "Die ruimte is officieel van de gemeente en is jaren ingevuld met kunstexposities. Nu het Drents Museum eruit is, omdat de gemeentelijke subsidie voor KINK stopte, hebben wij wel een goede bestemming ervoor. Wij willen de ruimte nu ombouwen tot een voor jongeren aantrekkelijke ontmoetingsplek, of groeiplek, waar ze zich ook verder kunnen ontwikkelen in de nieuwste technische snufjes."

Ook de jeugdboeken

Ook de collectie jeugdboeken vanuit de bibliotheek gaat ernaar toe, zo is volgens Bruggeman de bedoeling. "We maken zo een nieuwe eigen plek in het gebouw voor de jeugd en jongeren van 0 tot 18. En zo ontstaat er in de leeszaal weer ruimte voor presentaties, exposities en kenniscafé's."

Of het plan definitief door kan gaan, is nog afhankelijk van gesprekken die Bruggeman hierover met de gemeente voert. "We hopen er binnenkort een klap op te geven. Maar als het gaat om de extra huur die voor deze ruimte bij de gemeente afgetikt moet worden, die kunnen wij niet zomaar ophoesten vanuit onze eigen begroting. Dus daar moet iets bij."

Studentenlab in foyer

Verder gaat DNK kijken of ze in de foyer werkplekken voor studenten kan maken. Ook aan een 'studentenlab' blijkt behoefte, en Bruggeman wil met DNK er graag aan tegemoet komen. "Ook daarover zijn we in gesprek met de gemeente."

Onlangs deed de ChristenUnie in de gemeenteraad een dringende oproep om in de binnenstad ruimte vrij te maken voor een studentenlab, bedoeld voor studenten uit Assen en omliggende regio. Volgens CU-raadslid Cor Staal is er onder studenten behoefte aan een goede werkplek, om samen studieopdrachten uit te voeren. En ook een plek om elkaar te ontmoeten. Sinds het coronavirus zien de studenten elkaar weinig, omdat de meesten niet op de opleiding mogen komen en de lessen digitaal volgen. Persoonlijke contacten sneeuwen daardoor onder.

De lege etage in winkelcentrim 't Forum is niet geschikt als studentenlab, omdat er geen verwarming in zit (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

't Forum ongeschikt

Een mogelijk geschikte locatie zou de leegstaande bovenverdieping in winkelcentrum 't Forum zijn, de etage waar ooit de bibliotheek zat. Maar gisteren liet wethouder Bob Bergsma weten dat die plek 'totaal ongeschikt is'. "Het is casco, dus helemaal kaal en nergens verwarming, dus moet dat eerst heel wat kosten om dat geschikt te maken. Bovendien zit je midden tussen de bouwwerkzaamheden van het Koopmansplein en later van woningen op de zuidkant van 't Forum. We kijken wel elders", aldus Bergsma gisteren.

Dat 'elders' is dus het cultuurpaleis DNK, al is de zaak volgens directeur Hanneke Bruggeman 'zeker nog niet in kannen en kruiken'. "We hebben ons plan gepresenteerd, maar het vervolggesprek moet nog komen. En dat is binnenkort. Dus als dat is geweest, en we krijgen groen licht, dan kunnen we verbouwen. En nu met corona, lijkt me dat een prima moment. Laten we vooral door blijven doen."

