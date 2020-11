OM eist werkstraffen voor matpartij in grillroom Emmen

Voor een matpartij in een grillroom in Emmen in januari 2018 heeft de officier van justitie een werkstraf van 60 uur geëist tegen 35-jarige man uit Schoonebeek en een 23-jarige man uit Emmen. De officier vond openlijke geweldpleging bewezen en hield nadrukkelijk rekening met de ouderdom van de zaak.

De twee mannen en een 30-jarige vriend uit Emmen kregen op de bewuste dag in de vroege ochtend in de eettent aan de Hoofdstraat ruzie met drie andere mannen. "We werden geprovoceerd, waarbij die anderen scholden met ziektes", zeiden ze tegen de rechter. De Schoonebeker was dit naar eigen zeggen zat en gooide met een vorkje naar de scheldende groep. De vlam sloeg daarop in de pan.

Te ingewikkeld

De zaak werd aanvankelijk aan de politierechter voorgelegd, maar die vond het te ingewikkeld om er in zijn eentje hierover te oordelen en schoof de zaak door naar de rechtbank, bestaande uit drie rechters. Alleen de 23-jarige man uit Emmen en de man uit Schoonebeek stonden terecht. De dagvaarding van de 30-jarige Emmenaar was niet op juiste wijze uitgereikt en hij krijgt een nieuwe uitnodiging om voor de rechter te verschijnen.

Tijdens de zitting werden videobeelden van de matpartij geanalyseerd, waarbij te zien was hoe de tafels en stoelen door het beeld vlogen. Ook de lampen in de grillroom gingen aan gort. Mannen werden over de tafels gesleept en geslagen en de 23-jarige Emmenaar viel bewusteloos op de grond en werd ook toen geschopt. Hij liep een snijwond in zijn wenkbrauw op, die later moest worden gehecht.

Bloedend in toilet

De Schoonebeker kwam vrijwel ongeschonden uit de strijd. Zijn 30-jarige vriend stond bloedend in het toilet, toen de agenten kwamen. Hij had een slagaderlijke bloeding aan zijn arm en werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Hun tegenstanders zijn al veroordeeld. Die kregen in oktober 2019 werkstraffen tot 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden opgelegd.

Advocaten Reina Bosma en Peter Koops vonden dat de Emmenaar en Schoonebeker zich nauwelijks hebben kunnen verweren in het gevecht en pleitten voor vrijspraak of noodweer.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

