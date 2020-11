Drenthe trapt door met fietsplannen: tientallen miljoenen erbij

Tegelijk moeten ook meer recreatieve fietsers naar Drenthe worden gelokt.

Gedeputeerde Cees Bijl: "We zien dat mensen in coronatijd meer zijn gaan fietsen. Niet alleen recreatief, maar ook voor woon-werk verkeer en naar school. En er wordt steeds meer elektrisch gefietst. Dit willen we graag verder stimuleren. Daarvoor zijn niet alleen bredere fietspaden nodig vanwege het snelheidsverschil tussen e-bikes en gewone fietsen maar ook fietspaden over wat langere afstand tussen grotere kernen."

Doorfietsroutes

"We mikken dan op afstanden van tien tot vijftien kilometer waar mensen nu nog de auto voor pakken. Die willen we verleiden om op de fiets te stappen. Het is van belang dat de routes niet eindigen bij de stadsrand maar doorlopen tot aan de centrumgebieden. Door nieuwe en bestaande routes aan elkaar te knopen ontstaat een netwerk van doorfietsroutes tussen de grote kernen in Drenthe."

De toekomstige doorfietsroutes in Drenthe (Rechten: Provincie Drenthe)

Veiligheid verbeteren

Omdat door de komst van meer fietsers en het snelheidsverschil tussen e-bikes en gewone fietsen het drukker en gevaarlijker wordt op fietspaden moet er ook wat gedaan worden aan de veiligheid. Bredere fietspaden, het verbeteren van wegvakken op drukke fietspaden en het veiliger het maken van routes naar scholen. En goede educatie, gericht op scholieren en senioren met de e-bike.

De komende tien jaar zal er ook gekeken worden naar het slim koppelen van verschillende vervoersmogelijkheden, zoals fiets en openbaar vervoer, en publiek vervoer en auto. Deelauto's en deelfietsen behoren ook tot de mogelijkheden, zo valt te lezen in het Mobiliteitsprogramma 2021-2030, waarin een grote nadruk op het fietsen word gelegd.

Drenthe is fietsprovincie

Drenthe is al jarenlang de fietsprovincie voor de toerist. Hoe maak je dat dan nog aantrekkelijker? Bijl: "Met een vernieuwend aanbod van fietsproducten en arrangementen, voorzieningen die inspelen op de fietsbeleving, aansprekende fietsevenementen en een uitnodigende marketingcampagne."

Bijl wil naar naar een stijging van 20 procent meer fietskilometers in Drenthe. Daarvoor zullen campagnes worden opgestart om mensen over te halen de fiets te pakken. "Het heeft zoveel voordelen. Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de gezondheid van de Drenten en voor de vrijetijdseconomie. Onze ambities zijn in lijn met het Nationaal toekomstbeeld Fiets. Alleen doen wij een versnellinkje meer."

Hoe zit het met de fietsmiljoenen?

Drenthe heeft zelf al acht miljoen opzij gezet voor het fietsen: vier miljoen voor de verbetering van fietspaden in Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen en vier miljoen voor recreatief fietsen. Bijl ziet het als een eerste aanzet voor de komende tien jaar en rekent voor de overige miljoenen ook op het kabinet: "Die zijn niet voor niets een nationaal fietsplan aan het maken, daar hoort vast ook geld bij."