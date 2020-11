Drenthe kleurt weer oranje als protest tegen vrouwengeweld

In Assen kleurt het stadhuis weer oranje en de gemeente Borger-Odoorn zet net als vorig jaar het grootste hunebed in Borger weer in een oranje lichtzee. Verder doen in elk geval Emmen en Meppel ook mee aan de actie.

Tynaarlo doet het zonder licht

De gemeente Tynaarlo steunt de campagne ook, maar ditmaal zonder oranje verlichting. Het college van B en W vindt het te veel kosten om gebouwen in een oranje licht te zetten. Burgemeester en wethouders doen oranje sjaals om en zetten oranje hoofddeksels op, om zo toch de actie te ondersteunen. Vorig jaar werd het gemeentehuis in Vries nog in de oranje spotlights gezet, maar dat gebeurt dit jaar dus niet.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat 45 procent van de vrouwen en meisjes. Om er aandacht voor te vragen, heeft de Verenigde Naties 25 november uitgeroepen tot de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Orange the World duurt tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag.

Fonteinen in het centrum van Hoogeveen kleurden vorig jaar oranje voor de actie Orange the World (Rechten: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

Aftrap in Assen

De actie wordt op 25 november in Drenthe in Assen afgetrapt door de Asser wethouder Jan Broekema en Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. Ze zetten samen het stadhuis in oranje kleuren. De kleur oranje is bewust gekozen voor de actie, want die kleur staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Thema van de Orange the World-campagne is dit jaar 'Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd'. In onze provincie kunnen vrouwen en meisjes terecht bij Veilig Thuis Drenthe.

Wethouder Broekema van Assen ondersteunt de actie van harte. "Niet iedereen realiseert zich altijd dat geweld tegen vrouwen en meisjes nog steeds veel voorkomt. Daarom is het belangrijk om hiertegen in actie komen. We moeten het taboe op melden wegnemen, door geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken. En we moeten ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes goed weten waar ze zich kunnen melden."

