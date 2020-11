Agnes Mulder: 'Studieschuld jongeren groot probleem'

Onlangs kreeg Agnes Mulder een berichtje via Twitter, waarin een student aandacht vroeg voor het leenstelsel. Met succes, want hij kreeg al snel een reactie van het Drentse CDA-Kamerlid. "Ik vind het heel verstandig dat studenten hier aandacht voor vragen", aldus Mulder.

Dat Mulder via Twitter werd aangesproken door de student, is geen toeval. Het is onderdeel van een landelijke actie waar 150 studenten aan meedoen. Ze willen dat studentenleningen worden afgeschaft en 'adopteren' daarom een politicus. Ieder kamerlid kreeg via Twitter een student achter zich aan.

Sinds de afschaffing van de basisbeurs in 2015 kunnen studenten alleen nog geld lenen. Gemiddeld lenen ze zevenhonderd euro per maand, dat na vier jaar studeren uitkomt op een studieschuld van zo'n 36.000 euro. Het CDA van Mulder is het met de jongeren eens en pleit al langer voor afschaffing van het leenstelsel.

Hoge schulden

"We zien al langere tijd slechte ontwikkelingen als gevolg van de studieschulden", vertelt Mulder. "Teveel mensen haken af uit angst voor hoge schulden. Dat is zorgwekkend, want iedereen moet zich kunnen ontwikkelen."

Mulder ziet het liefste dat de basisbeurs terugkeert. "Dat zou goed zijn voor de hele samenleving. Iedereen profiteert van goedopgeleide jongeren. Nederland is een kenniseconomie en als wij niet goed zorgen voor onze jongeren, worden we ingehaald door andere landen."

Impact

De Twitter-actie van de studenten heeft dan ook resultaat, meent Mulder. "Je merkt dat collega's het erover hebben en ik zie de meeste politici actief antwoorden op de jongeren. Dat is mooi om te zien", vervolgt ze.

"De studenten moeten de aandacht krijgen die ze verdienen. Ik probeer zelf altijd te antwoorden en hoop dat studenten zien dat het CDA voor hen strijdt. Wij willen dit al langer we krijgen steeds meer partijen mee."

Waarde van geld

Zelf had Mulder in haar studententijd het geluk dat haar ouders goed gespaard hadden. "Mijn ouders hadden onderwijs erg hoog in het vaandel staan en een studiepotje gespaard voor mij. Daardoor heb ik mij kunnen ontwikkelen en kon ik Kamerlid worden. Niet ieder kind heeft dat geluk."

Ondanks het studiepotje had Mulder in haar Groningse studententijd wel bijbaantjes naast haar studie. Ze hoopt dat de huidige lichting studenten de bijbaantjes niet vergeet, nu lenen de norm is.

"Ik ben zelf altijd heel terughoudend met leningen. Als je zelf werkt, leer je de waarde van geld echt kennen. Studenten kunnen nu veel lenen, maar dat hóeft natuurlijk niet. Je kunt ook een baantje nemen naast je studie en dan alleen lenen wat je tekort komt. Jongeren die maximaal lenen en daarvan op vakantie gaan, begrijp ik niet zo goed."

Compensatie ingewikkeld

Mocht het leenstelsel wel worden afgeschaft, dan wacht de politiek een volgend hoofdpijndossier. Bij de terugkeer van de basisbeurs zal de generatie studenten tussen 2015 en nu gecompenseerd willen worden. "Als CDA willen we daar zeker een oplossing voor vinden, al moet je met veel dingen rekening houden. Je kunt niet alleen de mensen met schulden compenseren. Dan doe je degene die het allemaal wel zelf betaald heeft tekort."

Mulder hoopt dat de jongeren de komende maanden nog volhouden. Ze vindt dat ze harde klappen te verduren krijgen. "Mensen voor wie corona een groot gevaar vormt, krijgen momenteel veel aandacht. Dat geldt voor jongeren minder, maar we moeten ze niet vergeten. Hoewel ze zich er fysiek goed doorheen slaan, laat het coronavirus mentaal flink wat sporen achter."

Oproep Drentse bedrijven

Eén van de problemen die jongeren momenteel ondervinden is het gebrek aan stageplaatsen. "Jongeren vallen buiten de boot en dat doet mij erg veel pijn. Ik hoop dat het bedrijfsleven ook daarmee wil helpen. Natuurlijk is er corona, maar er blijft veel mogelijk. Daarom heb ik afgelopen zomer meteen een stagiair aangenomen bij mij op kantoor in Den Haag."

"Als Drentse jongeren dit lezen mogen ze altijd contact opnemen", zegt Mulder tot slot. "Ik kan dat niet voor alle kinderen in Nederland doen, maar ik doe mijn best."

