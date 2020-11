'Alle afspraken OM en dealgetuige zijn achter de coulissen gemaakt'

Vooral mondeling en via app-verkeer. Via die weg maakte het Openbaar Ministerie volgens advocaat Sanne Schuurman afspraken met één van de verdachten in de Meppeler drugszaak Maggiora. "Alles gebeurde achter de coulissen. Niet transparant en niet te controleren voor de verdediging."

Dat zei Schuurman vandaag bij het hof in Leeuwarden namens in totaal vijf mannen die in hoger beroep zijn gegaan in de drugszaak. Door in het geheim een deal te maken met medeverdachte Ivo J. (31) uit Meppel, heeft het OM de rechtbank in Assen, waar de mannen in 2017 terechtstonden, en de verdediging voorgelogen, is Schuurmans overtuiging.

Vraagtekens

De zaak Maggiora draait een bende die tussen 2013 en september 2015 opereerde vanuit Meppel. Bendeleider Saied H. (37) is veroordeeld tot acht jaar cel voor onder meer cocaïnehandel, het bezit van zware wapens en het leidinggeven aan een criminele organisatie. Hij en zijn voormalige rechterhand Ivo J., die drie jaar cel heeft gekregen, zijn niet in hoger beroep gegaan.

Dat J. een maand na zijn arrestatie in september 2015 opeens volledig meewerkte met justitie, riep destijds al vraagtekens op vindt Schuurman. De Meppeler legde bijna veertig gedetailleerde verklaringen af over de handel en wandel van de bende. Hij leverde een groot deel van het bewijs, waardoor de andere bendeleden konden worden veroordeeld.

Schuurman: "We hebben er meerdere keren vragen over gesteld, maar het OM houdt sinds 2015 vol dat er niks aan de hand is."

Appjes tijdens de zitting

Volgens hem is er genoeg bewijs dat justitie wel degelijk afspraken met de Meppeler heeft gemaakt. Uit app- en mailberichten blijkt dat J. beloofd is dat hij een lagere strafeis zou krijgen als hij zou meewerken met justitie, stelt Schuurman. "Er is gesproken over een getuigenbeschermingsprogramma en ook de advocaatkosten van J. zijn door het Openbaar Ministerie betaald."

De advocaat noemt het 'tekenend en stuitend' dat de officier van justitie tijdens één van de zittingen in de Asser rechtbank in 2017 J.'s advocaat een appje stuurde. "De officier appt dat J. het goed doet en zich aan de afspraken houdt", aldus Schuurman. "Ook is er aangegeven wat J. moest zeggen als hij als getuige zou worden gehoord."

Kroongetuigeregeling

Op zich mag het Openbaar Ministerie wel afspraken met een verdachte maken, maar dat kan alleen volgens een kroongetuigenregeling. Voorwaarde daarbij is dat een onderzoeksrechter toetst of dit volgens de regels gebeurt, maar ook dat alle afspraken op papier worden gezet en advocaten van medeverdachten alles mogen weten. Schuurman: "In deze zaak heeft het OM met man en macht geprobeerd alles achter te houden."

Door hem allerlei dingen te beloven en zijn advocaatkosten te betalen, is J. beïnvloed door justitie, zegt de advocaat. De vraag is daarom of al zijn belastende verklaringen wel betrouwbaar zijn. De advocaat wil dat de onderste steen naar boven komt over wat er precies is afgesproken. Hij wil veertien getuigen horen, onder wie J. zelf, de zaaksofficier, meerdere politieagenten en de voormalige hoofdofficier van justitie Noord-Nederland.

De advocaat-generaal die het OM bij het hof vertegenwoordigt, herhaalde in een korte reactie dat er echt geen afspraken zijn gemaakt in de zaak Maggiora.

Over twee weken neemt het hof een beslissing.

