Drogteropslagen krijgt volgend jaar een nieuw viaduct

De komst van een viaduct is volgens Hans Boessenkool van Streekbelang Drogteropslagen hard nodig. "Op de weg wordt ontzettend hard gereden. We hebben hier nogal wat agrariërs zitten en de combinaties met aanhangers draaien hier op en af. Na zoveel jaar en 17 dodelijke slachtoffers, wordt het tijd dat hier iets aan gedaan wordt."

Betrokken wethouder Hilda Mulder (VVD) van gemeente de Wolden noemt het een belangrijk project. Van de oversteek maken namelijk niet alleen automobilisten gebruik, maar ook fietsers uit de omgeving.

Geen rotonde

De kruising ligt op een ingewikkeld punt tussen hoogspanningsmasten en het Ommerkanaal. Daardoor was alleen een uitbreiding richting het Noorden mogelijk. Ook werd volgens Boessenkool de optie van een rotonde onderzocht. "De keuze is uiteindelijk gemaakt om daar niet voor te gaan omdat sluipverkeer richting het achterland daar dan ook gebruik van zou gaan maken. Met een viaduct en een aanpassing aan de weg kunnen we ook dat voorkomen."

De N377 wordt over de weg Drogteropslagen getild waardoor er geen kruispunt meer is. Age Beuving, de projectleider vanuit de vechtdalverbinding zegt dat het project behoorlijk wat met zich meebrengt. "Als je hier dagelijks langskomt, zal je hier veel zien gebeuren", vertelt hij. "Gelukkig kunnen we gedurende de bouw redelijk om de plek heen blijven rijden. Het verkeer kan er nog langs blijven gaan. Maar het heeft zeker voeten in de aarde want je bent eigenlijk wel op dezelfde plek als waar nu een weg ligt, een nieuwe weg aan het bouwen."

200 miljoen

In totaal kost de vechtdalverbinding 200 miljoen euro. Daar vallen ook andere projecten rondom de N340, N48 en N377 naar Zwolle, Ommen, Hardenberg en omgekeerd onder. Hoeveel geld het nieuwe viaduct van de 200 miljoen euro in beslag neemt, is onduidelijk. De provincie Overijssel zal de meeste kosten voor haar rekening nemen.

Eind 2020 beginnen de verlegwerkzaamheden van de kabels en leidingen. Begin 2021 moet de daadwerkelijke bouw van het viaduct beginnen.

Bekijk hieronder hoe het viaduct er straks uit komt te zien.