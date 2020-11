Een horecazaak starten in coronatijd? 'Mensen zeggen dat ik gek ben'

Hij heeft de zaak afgelopen zomer overgenomen, nadat de vorige eigenaar met een faillissement te maken kreeg. "Waar een deur dicht gaat, gaat een andere weer open en zijn er kansen. Wij hebben het onroerend goed ook in handen kunnen krijgen en daardoor kunnen we het ook verbouwen om het toekomstbestendig te maken. Het is zeker spannend om in coronatijd zo'n overname te doen. Niemand weet wanneer het coronatijdperk voorbij is, dat maakt het onzeker. Maar ooit gaat het weer normaal worden."

Verbouwing

Vos gaat de komende periode gebruiken om de zaak te verbouwen. De aparte discotheek die er nu nog in zit, verdwijnt. "We kunnen het café-restaurant op die manier groter maken. Daardoor kunnen we ook rekening houden met de anderhalve meter afstand die voorlopig wel niet zal verdwijnen. We gaan binnen van dertig naar zo'n honderd zitplekken en dan is het, als de anderhalve meter afstand nodig blijft, nog altijd rendabel", motiveert de ondernemer.

Restaurantovername in Dieverbrug

In De Sluiswachter in Dieverbrug is Ruben Krop druk aan het schilderen. Samen met zijn vrouw Chantal heeft hij het restaurant onlangs overgenomen. "We vonden dit al heel lang een mooi pand op een mooie plek. We zien hier veel mogelijkheden. Het was voor ons een buitenkansje toen het leeg kwam te staan en we het konden overnemen, corona of niet", vertelt Krop.

De komende tijd wordt het restaurant verbouwd. De bedoeling is om 2 januari open te gaan. "Maar we weten natuurlijk niet of dat door kan gaan. Als dat niet kan, gaan we maaltijden verzorgen." De Sluiswachter zit in een 117 jaar oud pand, dat de monumentale status heeft. "Het voordeel is dat er een aantal verschillende kamers zijn. Er is dan ook al een natuurlijke afscheiding tussen de tafels."

Vertrouwen

Voor de huidige gedeeltelijke lockdown mochten er dertig gasten in een restaurant komen. "Voor ons is dat prima, we willen ook niet meer", stelt Krop. "We schenken veel aandacht aan de tafels. En als je dan alleen of met z'n tweeën in de keuken staat, dan kun je geen honderden mensen bedienen. Wij hebben er vertrouwen in dat het goed komt met ons restaurant en gaan er ondanks de coronamaatregelen vol goede moed tegenaan."