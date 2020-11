Veel getroffen sectoren zagen scherpere maatregelen 'al aankomen'

Wildlands vindt het nog te vroeg om te reageren op de sluiting. Adjunct-directeur Erik van Engelen wil eerst het personeel inlichten, voordat er gereageerd wordt op de sluiting van het Emmer dierenpark. Ook de Bonte Wever in Assen houdt zich nog even op de vlakte na de aangescherpte coronamaatregelen. Het hotel mag gewoon geopend blijven, maar het zwem- en saunaparadijs moet volgens de nieuwe regels wel sluiten.

Lege bioscoopzalen

De Astra bioscoop in Klazienaveen moet het de komende twee weken ook doen met lege zalen. Eigenaar Frans Einhaus vindt het besluit jammer, maar zag de inkomsten al teruglopen omdat hij minder bezoekers mocht toelaten en geen eten of drinken mocht verkopen. Vrezen voor het voortbestaan van de Astra Bioscoop doet hij desondanks niet. "We hebben geanticipeerd op een sluiting, we zagen het al enigszins aankomen. Voorlopig redden we het financieel nog wel."

'Daar gaan we weer'

Drentse musea liepen eerder vandaag al vooruit op de verscherpte maatregelen. Zo moest het Drents Museum een bittere pil slikken. "We hebben hier de afgelopen periode de Helmantel-tentoonstelling in de grote zaal, daar komen zo'n vijfhonderd bezoekers per dag en dat gaat hartstikke goed en veilig", vertelt museumwoordvoerder Paul Klarenbeek.

Volgens hem wordt er werkelijk alles aan gedaan om een museumbezoek voor bezoekers en medewerkers veilig te houden. Toch is er bij veel culturele instellingen ook berusting na de aangescherpte maatregelen, met sluiting tot gevolg.

"Tja, daar gaan we weer", reageert DNK-directeur Hanneke Bruggeman toen ze hoorde over de nieuwe maatregelen. "Maar goed, we moeten het nog steeds met elkaar doen en we willen hier allemaal goed uitkomen", besluit ze hoopvol.

