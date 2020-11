'De vaste gebruikers van ons dorpshuis heb ik meteen maar afgebeld'

Marjan Hadderingh, die dorpshuis De Trefkoel in Gasselte samen met haar man Roelof beheert, hoorde de aangescherpte maatregelen met een dubbel gevoel aan. "Er vervallen hier nu best wel wat activiteiten", realiseerde ze zich na de persconferentie. Bij De Trefkoel kwamen nog altijd twee biljartclubs, een dartclub, de Vrouwen van Nu, een yogaclub, carnavalsvereniging en zangvereniging over de vloer. Maar dat is er voorlopig niet meer bij.

Zes A4'tjes met regels

Hadderingh is desondanks blij dat de nieuwe maatregelen duidelijkheid scheppen, ondanks dat de activiteiten in de Trefkoel daardoor worden platgelegd. "Bij de coronamaatregelen van 13 oktober waren er teveel onduidelijkheden door de uitzonderingen die werden gemaakt. Ik wilde de maatregelen toen even printen om op te hangen, maar dat er liefst zes A4'tjes uit de printer rolden, zegt wel genoeg", lacht ze.

Ook wij zien natuurlijk liever dat het niet nodig is, maar als het toch moet, dan het liefst in één keer goed" Marjan Hadderingh - Beheerder dorpshuis De Trefkoel in Gasselte

Nu is het een stuk duidelijker, vindt ze. "Ook wij zien natuurlijk liever dat het niet nodig is, maar als het toch moet, dan het liefst in één keer goed." Of door alles een streep wordt gezet, is nog even de vraag. "We kregen bijvoorbeeld net nog aanvraag binnen voor een kinderfeestje voor kinderen onder de twaalf jaar, misschien mag dat wel", vraagt Marjan zich hardop af.

'Logisch, maar zuur'

Net als het beheerdersechtpaar in Gasselte, zag ook Paul van Schie de sluiting van de dorpshuizen wel aankomen. De adviseur van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) was er naar eigen zeggen al een beetje bang voor. "Als cultuurpodia en museum op slot gaan, dan zijn buurt- en dorpshuizen ook al gauw aan de beurt. Logisch, gezien de ontwikkelingen, maar wel zuur", vindt hij.

Omdat het BOKD zich inzet voor een vitaal en leefbaar platteland in Drenthe en 245 dorpen en dorpshuizen de kern van de vereniging vormen, wenden betrokkenen van buurt- en dorpshuizen zich bij onduidelijkheden vaak tot de BOKD, al verwacht Van Schie dat het deze keer wel meevalt omdat de maatregelen van dinsdagavond weinig ruimte tot discussie lieten.

"Veel buurt- en dorpshuizen zijn al wekenlang gesloten", gaat Van Schie verder. "Als je bijvoorbeeld al geen koffie of thee mag schenken, valt het verdienmodel dat er nog was weg en dat maakt het er niet makkelijker op als de kosten wel doorlopen." Of in de Gasselter Trefkoel wel een verjaardagfeestje kan worden gehouden, noemt hij een typische vraag die vaak op het bordje van de BOKD terechtkomt. "Maar op het antwoord moet ik me nog even verdiepen."

Voorzichtigheid geboden

In Dalen nam Hilbert Uneken het bericht over de sluiting van buurt- en dorpshuizen ook gelaten tot zich. De beheerder van De Spinde in het esdorp noemt het kabinetsbesluit jammerlijk, vooral met het oog op de sociale activiteiten. "Toen de biljartvereniging hier maandag was, hadden we het er nog over dat het mooi zou zijn als dorpshuizen toch geopend zouden kunnen blijven. Maar helaas mocht het niet zo zijn", luidt de conclusie.

Het overgrote deel van onze bezoekers is zestigplusser, dan moet je wat voorzichtiger zijn" Hilbert Uneken - Beheerder dorpshuis De Spinde in Dalen

Verdeeld over de week, konden er ondanks de coronabeperkingen toch nog 100 à 150 mensen terecht voor allerlei activiteiten in De Spinde, maar dat is er nu even niet meer bij. Uneken: "Het overgrote deel van die groep is toch zestigplusser, dus dan moet je wat voorzichtiger zijn. Ik ben ook de jongste niet meer dus ik weet er alles van", zegt hij lachend.

Ondanks de maatregelen, zit Uneken niet stil. "Integendeel", zegt hij. "Direct na de persconferentie heb ik de telefoon gepakt om vaste gebruikers van het gebouw af te bellen voor in ieder geval de komende twee weken. Maar De Spinde blijft wel geopend voor bijvoorbeeld Treant, die in De Spinde bloed prikt bij mensen. Aan mij de schone taak om ervoor te zorgen dat dit gebouw er weer helemaal klaar voor is als het verenigingsleven weer wordt hervat."

