Hubtaxi wordt goedkoper om op maat gemaakt vervoer te promoten

In de moeizame weg om de hubtaxi beter op de kaart te krijgen, zetten de provincies Drenthe en Groningen en het OV-bureau een paardenmiddel in. De OV-deur-tot-bus-taxi gaat fors in prijs omlaag: niet 2,5 keer het OV-tarief, maar 1,5 keer. In het eerste kwartaal van 2021 is er zelfs een speciale aanbieding: hetzelfde tarief als in de bus.

Het is een oplossing die zowel diegenen met kritiek van het OV-Consumentenplatform Drenthe tegemoetkomt als de wens om de vervoersvorm beter op de kaart te krijgen. Om maar te zwijgen van het gedaalde aantal reizigers in het OV tijdens de coronacrisis. Ook een grote zorg van het OV-bureau Groningen Drenthe.

Wat is de hubtaxi?

De hubtaxi is op steeds meer plekken de vervanger voor de belbus of kleine lijnbus die maar een paar keer per dag reed. Op maat gemaakt vervoer met als groot voordeel: van deur tot bus of trein. Nadeel: het is veel duurder en het oppikken van eventuele andere reizigers maakt een flinke marge in tijd nodig, waardoor je rekening moet houden met extra reistijd. En soms is het hubtaxitarief niet 2,5 keer maar 5 keer duurder dan het gewone OV-tarief.

De kritiek op de hubtaxi is in Provinciale Staten ook regelmatig onderwerp van gesprek. Vooral het CDA maakt zich er druk over.

Uit eigen ervaring van uw verslaggever: de hubtaxi is best een slimme oplossing voor waar de belbus of kleine bus is afgeschaft. En ook luxe: je wordt voor je eigen deur opgehaald. Als je de hogere kosten en extra reistijd voor lief neemt.

Flinke tegenwerking door 9292

En dan was er nog de hardnekkige houding van het landelijke 9292 OV-platform. Omdat de hubtaxi niet volgens een regelmatige dienstreling rijdt, zoals een bus, kan hij niet in de reisplanner op de site en in de app. Na veel overleg kocht het OV-bureau Groningen Drenthe een dure advertentie op de 9292-site en in de app, maar dat is niet wat het OV- bureau het liefst wilde, namelijk: opgenomen worden in de planner.

Inmiddels is een regionale totaal-vervoers-app in de maak, waar de hubtaxi wél in zit. In die app zit heel veel OV-informatie. Je kunt er je reis uitzoeken, plannen en betalen en het is ook geschikt voor laaggeletterden en digibeten. Allemaal met één app.

De provincies Drenthe en Groningen betalen de extra kosten van de tijdelijke korting op de hubtaxi in het eerste kwartaal en de blijvende korting daarna vanaf april 2021.