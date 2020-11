Drentse Trump-aanhanger in Amerika: 'Jullie weten er niks van'

Blijft Donald Trump nog vier jaar president van de Verenigde Staten of gaat zijn tegenstrever en democraat Joe Biden met het presidentschap aan de haal? Het is dé vraag die Amerikanen de voorbije dagen bezighield. Roelof-Jan Jurjens die in onze provincie geboren werd, maar tegenwoordig in Brandon (Wisconsin) woont, volgt de verkiezingen op de voet. Hij hoopt op een zege van Donald Trump.

Het zijn roerige tijden voor alle Amerikanen, beseft de geboren Meppeler. Over allerlei onderwerpen botsen inwoners van het land met elkaar; zo zijn er demonstraties en rellen. Het land lijkt meer verdeeld dan ooit. Het kookpunt is wellicht vandaag, als misschien meer bekend wordt of één van de meest besproken Amerikaanse presidenten uit de historie nog vier jaar aan het roer blijft.

Businessman

Jurjens verliet Drenthe in 2006, op zijn zeventiende, om in de Verenigde Staten te gaan wonen met zijn Amerikaanse vrouw. Als het aan hem ligt, houdt Trump ook de komende presidentstermijn de touwtjes in handen. "Na vier jaar Trump constateer ik dat de economie hier sterk is, zeker in vergelijking met vier jaar geleden. Toen was het een rotzooitje. Ik vind het een goede zaak dat een businessman in de regering zit. Mijn gevoel zegt dat hij gaat winnen, zeker op het platteland en in de buitenstreken wil de meerderheid hem als president."

Mocht Joe Biden toch aan het langste eind trekken, dan zou Jurjens 'upset' zijn. "Maar we zullen morgen toch weer aan het werk moeten. Ik hoop in ieder geval dat mensen niet in opstand komen en de veiligheid van anderen in gevaar brengen. Daar ben ik, gezien alle gebeurtenissen van de afgelopen maanden, toch een beetje bang voor."

Peilingen wijzen erop dat Trump de verkiezingen ditmaal gaat verliezen, maar Jurjens weet na de vorige presidentsverkiezingen ook dat dit op voorhand niet zoveel zegt. "Vier jaar geleden leek Hillary Clinton ook te winnen op basis van de peilingen, maar toen won Trump."

'Jullie weten er niks van'

In Nederland lijkt een groot deel van de bevolking niet te snappen waarom inwoners van de Verenigde Staten wederom voor Trump als president zouden kiezen, maar om die gedachtegang moet Jurjens gniffelen. "Ik heb er geen problemen mee om uit te leggen waarom ik voor Trump ben. Jullie wonen hier niet en weten er niks van. Als Trump zijn woorden niet nakwam, was het anders geweest. Maar dat is niet het geval."