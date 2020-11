Stelling: Ik volg de Amerikaanse verkiezingen op de voet

Voorlopig blijft het nog een nek-aan-nekrace. Een definitieve uitslag was vanochtend nog niet bekend en kan ook nog even op zich laten wachten. Dat komt doordat in vier zogenoemde swing states, staten waar tot op het laatste moment niet duidelijk is wie er zal gaan winnen, het tellen van de stemmen nog lang niet afgerond is.

Desondanks claimde president Trump vanochtend al de overwinning. Ook zei hij dat er was gefraudeerd, zonder verder duidelijk te maken waarom hij dat dacht.

Stelling

In elke krant, in elk tv-programma en op elke tijdlijn van welke sociale media dan ook wordt aandacht besteed aan de Amerikaanse verkiezingen. Hoe zit dat bij jou? Volg jij de Amerikaanse verkiezingen op de voet? Of vind je het een beetje een ver-van-mijn-bed-show? Laat het hieronder weten!