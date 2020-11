Drenthe baalt het meest van visite-maatregel

Ruim 25 procent van de deelnemers aan de poll geeft aan de beperking op het gebied van visite thuis het vervelendst te vinden. Deze maatregel werd gisteravond nog aangescherpt. In de persconferentie zei premier Rutte dat er nu nog maar twee mensen per dag op visite mogen komen, met uitzondering van kinderen tot 12 jaar.

Ruim 17 procent van de respondenten geeft aan dat ze het meest geraakt worden doordat ze niet meer buiten de deur kunnen eten en drinken. Het dragen van een mondkapje staat op nummer drie, met ruim 14 procent van de stemmen.

In totaal is er door 2.335 mensen een stem uitgebracht. De resultaten van de poll zie je hieronder. Uit de peiling kunnen we geen conclusies trekken, want het is geen volledig onderzoek, het is een indicatie.

Uitslag van de poll: Welke coronamaatregel raakt jou het meest? Minder bezoek thuis kunnen ontvangen 25.35% (592 stemmen)

Niet buiten de deur kunnen eten/drinken 17.56% (410 stemmen)

Mondkapjes dragen 14.86% (347 stemmen)

Geen sport 9.25% (216 stemmen)

Overig 9.21% (215 stemmen)

Geen evenementen 6.98% (163 stemmen)

Beperkte reismogelijkheden 6.72% (157 stemmen)

Anderhalve meter afstand houden 4.75% (111 stemmen)

Thuiswerken 4.58% (107 stemmen)

Geen alcohol/drugs in de openbare ruimte na 20.00 uur 0.73% (17 stemmen) Totaal aantal stemmen: 2,335

Gisteravond is een verzwaring van de gedeeltelijke lockdown aangekondigd. Theaters, musea, bioscopen en populaire attracties, zoals Wildlands in Emmen, moeten twee weken lang de deuren gesloten houden. De nieuwe maatregelen gaan vanavond vanaf 22.00 uur in.

Niet goed genoeg

Het aantal nieuwe besmettingen neemt al een aantal dagen af en ligt landelijk inmiddels flink onder de achtduizend per dag. Rutte noemde de cijfers "niet slecht, maar ook niet goed genoeg". Minister De Jonge van Volksgezondheid zegt ook dat de cijfers nog niet gunstig genoeg zijn.

Na de komende twee weken gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. De belangrijkste boodschap van Rutte: "Blijf zoveel mogelijk thuis, vermijd niet noodzakelijke reizen en ga bijvoorbeeld niet voor de lol winkelen."

Maximale groepsgrootte

Rutte en De Jonge maakten eveneens duidelijk dat de komende maanden alleen voor noodzakelijke reizen naar het buitenland kan worden afgereisd. Het reisadvies geldt tot half januari. Dit negatieve reisadvies geldt overigens niet voor Caribisch Nederland.

Ook wordt de maximale groepsgrootte op straat van vier naar twee personen verlaagd. Huishoudens of kinderen zijn daarbij uitgesloten. Verder mogen mensen thuis per dag maximaal twee gasten ontvangen in plaats van de drie die eerder waren toegestaan.

