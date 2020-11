Sauna Zuidwolde blijft open: 'Hopen dat ik niet voor niets de kachel laat branden'

Brancheorganisatie VNSWB zocht gisteren contact met het Ministerie van Volksgezondheid. "Er wordt duidelijk teruggeschreven dat sauna's en sportscholen worden uitgesloten voor de maatregelen voor de komende twee weken", vertelt Van Putten. Ze kan het zelf nog nauwelijks geloven. "Het is echt breaking news."

Communicatie

Van Putten hoopt dat ze het goede nieuws groots mag communiceren naar haar klanten. Ze heeft er niets aan om open te zijn, terwijl niemand dat weet. "Het moet natuurlijk niet zo zijn dat wij met ons goede gedrag en de kacheltjes lekker op temperatuur zitten te wachten en dat men denkt 'ze zijn dicht, daar hoef ik niet meer naartoe'. Dat zou heel jammer zijn."

Daarom wil de ondernemer een nieuwsbrief versturen, maar over de inhoud zit ze nog even in dubio. "Wat ga ik daarin zetten? Het liefst schrijf je dat je gewoon lekker open bent en dat iedereen deze kant op kan komen, maar het zou sneu zijn als je dat morgen weer moet aanpassen."

Wijntje bij de haard

Ondanks het goede nieuws blijft een avondje naar de sauna anders dan voorheen. Een wijntje bij de haard of een lekker diner is er niet meer bij: Thermen moet de horeca gesloten houden. "Er waren de afgelopen weken wel gasten, maar dat zijn echt de diehard saunagangers", vertelt Van Putten. "Andere mensen kwamen toch vooral voor de combinatie tussen sauna en horeca en dat snap ik heel goed."

Zwemscholen ook opgelucht

Hoewel de zwembaden dicht moeten, mogen zwemscholen wel hun deuren open houden. Het stelt instructeur Willemijn Spijkerman van zwemschool Nemo, met vestigingen in Meppel, Wanneperveen en Steenwijk, gelukkig. De kindjes kunnen 'gewoon' naar zwemles. "Tenzij de veiligheidsregio anders beslist. Dan staan we met de rug tegen de muur", reageert Spijkerman. "Maar het ziet er goed uit. Het Rijk geeft ons een uitzonderingspositie. We mogen ons lichtelijk gelukkig prijzen."

In de regio van haar zwemschool valt het relatief mee met het aantal coronabesmettingen. "Komende zaterdag staat het afzwemmen gepland en ik ga ervan uit dat het door kan gaan", vervolgt Spijkerman. "Ouders mogen alleen niet meer in de zwemzaal komen. We denken eraan om het daarom uit te zenden via een livestream. De uitreiking van de diploma's doen we buiten, in kleine groepjes en met één ouder per kind. We moeten het toch een beetje feestelijk maken. Dit is een grote mijlpaal voor een kind. Dat moet je niet ongemerkt voorbij laten gaan."

