Grootschalig onderzoek naar bodemdaling Nieuw-Amsterdam

"We zijn net een paar weken bezig", vertelt geohydroloog en projectleider Robin Lomulder. "We hebben het onderzoek opgedeeld in twee delen."

Verzamelen van informatie

Waar het bureau nu mee bezig is, is het verzamelen van alle informatie die er beschikbaar is als het gaat om de bodem in het gebied en de bijbehorende omgeving. Die gegevens worden aangeleverd door de gemeente, de provincie, het waterschap en de NAM. "Dat gooien we in een zogeheten geografisch informatie-systeem (GIS), een soort sleepnet waarmee we dat allemaal binnen hijsen. De verbanden die daaruit voortkomen gaan we analyseren en daaruit volgen de oorzaken van de bodemdaling."

Ook wordt er satellietdata gebruikt. "Er is een satelliet die een keer per twee weken over Europa vliegt en hoogtes van gebouwen etcetera vastlegt. Dus als je dat met elkaar vergelijkt, kan je zien wat er in de loop van de jaren veranderd is."

'Geldt dit ook voor andere Veenkoloniale gebieden?'

Lomulder benadrukt dat Fugro enkel feiten aanlevert en verbanden legt. "We hangen er geen oordeel aan. Onze opdracht is om de vraag te beantwoorden: Wat gebeurt er in de bodem waardoor de bodemdaling wordt veroorzaakt?"

Daarnaast geeft Fugro een doorkijkje naar de toekomst en bekijkt in hoeverre dit onderzoek representatief is voor andere Veenkoloniale gebieden.

Fugro voert het onderzoek uit in opdracht van de provincie, waterschap Vechtstromen en de gemeente Emmen, nadat er bij de gemeente tientallen meldingen binnenkwamen van bodemdaling bij woningeigenaren. Met als gevolg: scheuren in de muren, verzakte tuinen en sinkholes. Bij de gemeente zijn op dit moment 108 meldingen binnengekomen.

Woningonderzoek

Het tweede deel behelst een uitgebreid onderzoek bij tien woningen in het zogeheten pilotgebied rondom de Vaart Zuidzijde, Vaart Noordzijde en Dommerskanaal Zuidzijde.

"Deze adressen blijven anoniem", legt Lomulder uit. "Dat is een afspraak tussen ons en de woning-eigenaar. Ook de opdrachtgever van het onderzoek komt er niet achter welke huizen er uitgezocht zijn. In het eindrapport worden die conclusies geanonimiseerd. Zodat ze ook niet via de WOB terug te vinden zijn."

Anoniem

Het kan namelijk zo zijn, dat er best wel pijnlijke conclusies naar voren komen bij het onderzoeken van een woning. "Dan wil je niet dat dat openbaar op straat ligt. Dat bijvoorbeeld blijkt dat je huis onverkoopbaar is."

Fugro onderzoekt verschillende type woningen. "We pakken huizen met veel schade, maar ook met minder schade. Die liggen verspreid over het gebied. Bijvoorbeeld aan weerszijden van het kanaal. Zodat we een goede afspiegeling krijgen. De respons is aardig goed. We hebben bijna tien huizen."

Daar wordt uitgebreid funderingsonderzoek en bodemonderzoek gedaan en het hele huis wordt in kaart gebracht. Ook wordt met de huiseigenaren gesproken. "Zij krijgen allemaal een rapport van hun eigen woning aan het eind."

Rapport

Volgens Lomulder staat het dan de huiseigenaren vrij om een juridische zaak aan te spannen, mocht de oorzaak bij een externe partij liggen. "Wij leveren verbanden en feiten aan. We hechten er geen juridisch advies of oordeel aan, dus dan zou een advocaat dat verder moeten bekijken en oppakken."

Onafhankelijk

Fugro werkt onafhankelijk aan het onderzoek. "We hebben een carte blanche. We werken onafhankelijk van welke partij dan ook. Dat vinden wij belangrijk. Het kan namelijk zo zijn dat bijvoorbeeld de bodemdaling veroorzaakt wordt door een bepaalde partij en dat daar een schuldvraag ligt. Die zullen daar dan niet blij mee zijn, zou je je kunnen voorstellen. Dat zal dan ook naar voren komen in het rapport."

Fugro verwacht het eindrapport volgend voor jaar aan te kunnen bieden aan de klankbordgroep en de provincie, het waterschap en de gemeente Emmen.

