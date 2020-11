100 nieuwe Drentse coronabesmettingen

In Drenthe is in een dag tijd bij 100 mensen corona vastgesteld, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Er werd één Drent met corona opgenomen in het ziekenhuis, het gaat om een inwoner van de gemeente Hoogeveen. In Drenthe waren volgens de officiële cijfers de afgelopen 24 uur drie sterfgevallen door corona, twee in de gemeente Hoogeveen en één in de gemeente Tynaarlo.

Gisteren kwam het aantal nieuwe meldingen van corona nog uit op 87 in Drenthe. Daarmee is de daling van het aantal nieuwe coronagevallen van de afgelopen dagen onderbroken. Of dit iets zegt over de algemene dalende trend, is nog afwachten.

Gemeente Emmen koploper

De meeste coronabesmettingen in Drenthe werden vastgesteld in de gemeente Emmen. Daar kwamen 27 nieuwe gevallen bij. In de gemeente Meppel gaat het om 13 nieuwe gevallen, daarna gevolgd door Hoogeveen met 12 nieuwe besmettingen. In Borger-Odoorn werden 10 gevallen gemeld, in alle andere Drentse gemeenten bleef het aantal nieuwe coronagevallen onder de tien.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 04-11-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 227 (+1) 1 1 Assen 737 (+7) 14 3 Borger-Odoorn 294 (+10) 8 7 Coevorden 371 (+6) 19 3 Emmen 1587 (+27) 50 24 Hoogeveen 698 (+12) 30 (+1) 14 (+2) Meppel 335 (+13) 11 5 Midden-Drenthe 346 (+8) 6 0 Noordenveld 256 (+1) 6 14 Tynaarlo 314 (+3) 11 3 (+1) Westerveld 137 (+6) 9 5 De Wolden 277 (+6) 16 5 Woonplaats onbekend 10 0 0

Landelijke cijfers

Het aantal gemelde coronabesmettingen is landelijk afgenomen, blijkt uit de cijfers van het RIVM.

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend kwamen er bij het instituut 7.657 meldingen binnen van positieve tests. In het voorgaande etmaal turfde het RIVM 7.769 nieuwe gevallen.

Het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 106 toe. Dat betekent niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven aan het RIVM. Dinsdag werd bekend dat 113 mensen recentelijk waren overleden aan het coronavirus.

In de afgelopen zeven dagen zijn er ruim 63.600 positieve tests geregistreerd. Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn er meer dan 383.500 Nederlanders positief getest.

Gisteren werd bekend dat het aantal nieuwe coronagevallen op weekbasis voor het eerst in twee maanden is gedaald. Het RIVM waarschuwde echter ook dat de daling nog niet hard genoeg gaat en dat het aantal besmettelijke personen hoog blijft.